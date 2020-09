Beautiful Anticipazioni 26 settembre 2020: Douglas rivela a Liam, "Phoebe è Beth!"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 26 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Douglas rivela a Liam che Phoebe è Beth e il ragazzo non può credere alle sue orecchie.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 26 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Douglas ha portato Liam nella stanza delle bambine e insiste nel dire che Beth sia Phoebe. Il bambino è talmente sicuro di quello che sta dicendo che sia lo Spencer che Steffy non sanno come rispondergli e rimangono attoniti. Liam capisce che deve andare in fondo a questa storia e crede che Flo possa dargli delle risposte.

Douglas è sicuro che Phoebe sia Beth in questa puntata di Beautiful del 26 settembre 2020

Douglas ha rivelato che Beth è viva. Il bambino ha lanciato una bomba nel cuore di Hope e Liam ma mentre la Logan non è parsa dare molto peso alle parole del bambino, lo Spencer vuole vederci più chiaro. Una volta rimasto solo con il piccolo, Liam chiede al Forrester jr. se sa dove si trova la piccola Beth e di indicarglielo. Douglas, finalmente felice che il ragazzo gli dia retta, lo conduce nella camera della bambine e davanti alla culla di Phoebe afferma: “È lei Beth. Phoebe è Beth!”

Anticipazioni Beautiful: Liam e Steffy sconvolti dalle dichiarazione di Douglas

Liam non può credere alle sue orecchie. Douglas ha appena affermato che Phoebe sia Beth. Il piccolo rivela di averlo sentito da suo padre e di aver voluto raccontare la verità. Sua madre Caroline gli ha insegnato a non dire bugie e così lui ha fatto. Lo Spencer sgrana gli occhi e si confida con Steffy, anche lei incredula. Non può essere vero, Douglas deve per forza sbagliarsi ma una telefonata cambia tutto. Il telefono di Liam suona e a chiamare è la dottoressa della Clinica di Las Vegas.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha la certezza che Flo non abbia partorito

Il telefono di Liam squilla all'impazzata. È la dottoressa della Clinica di Las Vegas a chiamare lo Spencer. La ginecologa è molto preoccupata; ha ricevuto il messaggio che Liam le ha lasciato e rivela che in quel giorno, la data di nascita di Phoebe, non era presente in ospedale e dunque, di certo, non è lei ad aver fatto nascere la bambina. Qualcuno deve aver preso il suo posto e fatto un errore sul certificato di nascita oppure ha mentito. Liam comincia a fare due più due e si convince che Douglas, alla fine abbia ragione. L'unica a potergli dare una risposta è Flo!

