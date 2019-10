Beautiful Anticipazioni 26 ottobre 2019: Hope scopre la verità sul conto di Taylor

Anticipazioni TV

Liam, in ansia per l'ennesima aggressione di Taylor, decide di mettere in guardia Hope svelandole la verità.

Nella puntata di Beautiful di sabato 26 ottobre 2019 vedremo come il ritorno di Taylor in città creerà grande turbamento. Bill e Liam sono spaventati dalle ripetute aggressioni della donna che, dopo lo Spencer ha preso di mira anche Hope, è per questo che decideranno di mettere in guardia la Logan rivelandole la verità sul conto della pericolosa ex signora Forrester: è stata lei a sparare a Bill. Scopriamo di più riguardo alle anticipazioni della soap americana per l'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Taylor aggredisce anche Hope, Bill e Liam sono seriamente preoccupati nella puntata di Beautiful del 26 ottobre 2019

Bill, dopo il confronto con Taylor, è seriamente preoccupato. L'imprenditore reputa la Hayes una pericolosa mina vagante, del resto ha già provato in passato a liberasi di lui sparandogli contro un colpo di pistola. Purtroppo la situazione non sembra affatto rientrata, anzi, Taylor è tornato ad aggredirlo, per poi spostare la sua rabbia su l'innocente Hope. La grande colpa della Logan è di aver sedotto Liam in un momento di fragilità e indecisione: per Taylor, che ha avuto a che fare in passato con l'egoismo di Brooke, Hope non è altro che una donna cinica e calcolatrice, proprio come la madre.

Beautiful: Hope scopre che Taylor è colpevole di tentato omicidio

Le accuse ricevute manderanno in crisi Hope che cercherà immediato conforto e rassicurazione in Liam. E' vedendola così sconvolta e insicura che il giovane Spencer deciderà di raccontarle tutta la verità sul conto della folle madre di Steffy: è stata Taylor ad attentare alla vita di Bill. Hope non riuscirà a credere alle parole del compagno e certa che la donna, per nulla pentita, possa tornare a compiere un nuovo pericoloso gesto, deciderà di chiedere aiuto. Il segreto sta dunque per essere svelato e Taylor rischia guai grossi...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 ottobre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.