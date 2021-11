Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2021: Hope chiede a Liam di fare un passo indietro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Hope chiede a Liam di fare un passo indietro e concentrarsi sulla sua famiglia, permettendo a Steffy di vivere la sua vita e frequentare Finn.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn vogliono stare insieme!

Steffy non ha intenzione di rinunciare alla sua storia con Finn per Liam. Lo Spencer ha scelto Hope ed è ora che anche lei abbia la possibilità di rifarsi una vita! Dal canto suo neppure Finn è intimidito dalle accuse e dalle minacce del suo avversario in amore. Il medico si rende conto che il clima di tensione non giova a Steffy, ed è molto rammaricato del fatto che sia proprio lui la causa di questa crisi familiare, ma reputa prepotente e irragionevole la richiesta di Liam. Insomma, ama Steffy e lo Spencer se ne dovrà fare una ragione, perché lui non rinuncerà!

Beautiful Anticipazioni: Hope è convinta che Liam ami ancora Steffy

Hope ha cercato, senza successo, di mettere Liam di fronte alla realtà dei fatti. La Logan ha insistito affinché il marito ammettesse a se stesso il vero motivo della sua gelosia per Steffy, ma lo Spencer non ha ceduto, anzi, ha continuato ad accusare Finn di essere la causa di tutti i loro problemi. E' dunque il dottore il solo motivo del rifiuto di Liam? Hope non la pensa così, è convinta che Liam sia ancora innamorato di Steffy e che la sua unica paura sia perdere per sempre la sua Ex.

Hope invita Liam a fare un passo indietro, nella Puntata di Beautiful del 26 novembre 2021

Hope si schiera in favore di Steffy e Finn, la Logan infatti, invita Liam a lasciare che la sorellastra viva serenamente la sua nuova relazione con il dottore. Un appello in favore della coppia, ma anche un modo per mettere in guardia il marito: Hope vuole far capire a Liam che con il suo atteggiamento sta nutrendo mille dubbi e soprattutto, sta mettendo a rischio il loro matrimonio. E' tempo che Liam faccia un passo indietro, questo l'invito, anzi, la "minaccia" di Hope. Liam accetterà il "consiglio"?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.