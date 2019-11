Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2019: Taylor allo scoperto! Ecco cosa rivela a Steffy

Anticipazioni TV

Taylor confessa a Steffy di avere una relazione con Reese e la Forrester, preoccupata, la mette in guardia.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 26 novembre 2019, Taylor confessa a Steffy di avere una relazione con Reese, il padre di Zoe e la ragazza la invita alla cautela. Hope e Liam comunicano a Maya il nome scelto per la loro bambina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Taylor confessa di avere una relazione con Reese nella puntata di Beautiful del 26 novembre 2019

Il Natale si avvicina e Steffy è molto in ansia per queste imminenti feste. Il confronto con Hope è stato molto duro e ha ormai capito che a casa Forrester, sua madre non potrà più rimettere piede. Taylor torna casa dopo aver passato il pomeriggio fuori e racconta a sua figlia di aver iniziato una relazione con Reese, il padre di Zoe. Steffy sussulta e si accerta che sua madre non abbia rivelato nulla su Bill al suo nuovo spasimante. La dottoressa la rassicura; non ha parlato dei suoi problemi con lo Spencer ma gli ha rivelato di essere molto preoccupata per Brooke e Hope. Le confessa inoltre che il dottor Buckingham le ha promesso di aiutarla e che nel farlo, l'ha baciata. La giovane Forrester consiglia alla sua mamma di andarci comunque molto piano e di essere cauta. La situazione è già molto precaria.

Beautiful: Hope e Liam comunicano a Maya il nome della loro bambina

Maya ha fatto ritorno a Los Angeles con una brutta notizia per tutti: il divorzio da Rick. In famiglia sono tutti preoccupati per questa nuova situazione ma l'Avant si mostra molto serena e sicura che lei e l'ex marito, riusciranno a trovare un buon equilibrio per amore della loro bambina. Anche Hope e Liam apprendono con stupore la decisione di Maya e le offrono il loro sostegno. Per rallegrarla, condividono con lei la scelta del nome della piccola in arrivo. Le rivelano di aver scelto il nome Elisabeth e di volerla chiamare con il diminutivo Beth.

