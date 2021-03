Beautiful Anticipazioni 26 marzo 2021: Hope teme di perdere Douglas sposando Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 26 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Liam ha chiesto a Hope di sposarlo, ma lei teme di perdere Douglas

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Liam si decide a chiedere la mano di Hope, ma durante la proposta le dice che Thomas deve sparire per sempre dalle loro vite. La Logan esita: teme che così perderà Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas minaccia Liam "La pagherai!"

Lo scontro tra Liam e Thomas è stato durissimo e il Forrester ha finito per minacciare di morte Liam. Liam è uno ostacolo da eliminare, l'unico a non aver creduto nella sua redenzione, addirittura Hope sembra essere caduta nella trappola. E' per questo che lo stilista dopo averlo sminuito e screditarlo, come fosse lui il pazzo a non fidarsi della sue buone intenzioni, è passato alle maniere forti, intimando a Liam di non mettergli più i bastoni tra le ruote o gliela farà pagare cara.

Beautiful Anticipazioni: Liam vuole che Hope diventi sua moglie

Ma è la parola di Liam contro quella di Thomas. Liam nutre profondo rancore per il Forrester e queste è ben chiaro a tutti, le sue accuse dunque hanno scarso credito e il suo appello è destinato a cadere nel vuoto. A Liam non resta che una cosa, mettere al sicuro Hope e il loro futuro di coppia, sposando nuovamente la Logan e dunque ufficializzando il loro legame. E' per questo che si è recato dalla compagna per farle una dichiarazione disperata e sincera: "Ti amo e voglio sposarti!"

Hope teme di perdere Douglas, nella Puntata di Beautiful del 26 marzo 2021

Hope è felice della tenera dichiarazione di Liam, ma sa anche che se dovesse accettare potrebbe perdere per sempre Douglas. Per Hope è una scelta difficile e Liam non sembra più disposto ad attendere. Lo Spencer vuole che Hope diventi sua moglie e che Thomas esca per sempre dalle loro vite, anche se questo significherà rinunciare a Douglas. Secondo Liam, sarà il padre, con la nuova compagna, a doversi occupare del piccolo. Purtroppo la Logan tentennerà, facendo cadere Liam in un profondo sconforto.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 marzo 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.