Beautiful Anticipazioni 26 maggio 2021: Steffy e Liam studiano un piano per smascherare Thomas!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Steffy e Liam sono certi che Thomas voglia sposare Zoe solo per indurre il piccolo Douglas a convincere Hope a tornare con lui.

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha teso una trappola a Liam, ora Hope non si fida più di lui!

Thomas punta a riprendersi Hope e ad averlo capito sembrano essere solo Liam, Brooke e Steffy. Proprio la Forrester ha la prova certa della strategia messa in atto dal fratello, è stato lui infatti, spingendola a baciare Liam sotto lo sguardo sbigottito di Hope, ad aver causato una rottura insanabile nella coppia. Liam dal canto suo è rimasto vittima della trappola del machiavellico Thomas e ora non gode più della fiducia sperata da parte di Hope. La Logan, ormai lontana, sembra sorda ai suoi avvertimenti, nonostante infatti abbia tentato in più occasioni di metterla in guardia da Thomas, la ragazza continua a credere al fratellastro e non a lui.

Steffy non confessa, ma sprona Liam a combattere per Hope, nella Puntata di Beautiful del 26 maggio 2021

Il povero Spencer soffre molto per la distanza che si è creata con Hope, e Steffy sente di essere responsabile, la ragazza sa bene infatti, che il destino della coppia è ora nelle sue mani. Steffy non vuole ammettere di aver, anche se involontariamente, aiutato il fratello a distruggere la vita di Liam e Hope, ma continua ad avallare la posizione di Liam convinto che quello di Thomas non sia altro che un inganno. Steffy insiste, spronandolo a combattere per riprendersi Hope. La Forrester potrebbe approfittare della situazione per riconquistarlo, ma non vuole l'infelicità della persona che ama e soprattutto non vuole esserne la causa. Finirà per confessare?

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam devono pensare a un piano per smascherare Thomas!

Liam in realtà non ha bisogno di molte conferme, è certo che quella di Thomas sia solo una mossa strategica per riprendersi Hope, del resto il suo avversario non si è mai fatto scrupolo di usare suo figlio o chiunque altro per raggiungere il suo malato obiettivo. Insomma, secondo Liam, il figlio di Ridge è ancora segretamente ossessionato dalla Logan e Steffy non può che confermarlo. Ora però, i due dovranno architettare un piano per convincere Hope e... smascherare Thomas!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.