Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco la Trama dell'episodio di domani: Katie "sguinzaglia" Shauna per mettere alla prova i sentimenti di Bill.

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – martedì 26 maggio 2020 – Katie non è ancora convinta se accettare o meno la proposta di matrimonio di Bill. La Logan ha infatti paura di soffrire ancora una volta a causa del magnate e, per provare che faccia sul serio, organizza un piano. Chiede a Shauna di usare tutto il suo fascino e di sedurre lo Spencer. Se cadrà ai suoi piedi, Katie potrà finalmente mettersi l'anima in pace e abbandonare ogni pensiero di ricominciare una relazione con il suo ex marito. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Bill vorrebbe risposare Katie

Grandi novità attendono Bill e Katie. La loro relazione sta per cambiare radicalmente o almeno è quello che spera lo Spencer, deciso a rimettere la fede al dito alla madre del suo Will. Bill ha chiesto a Katie di sposarlo ma lei, ancora scottata per quanto successo in passato, non riesce a lasciarsi andare e ha rifiutato la proposta. Con il passare dei giorni e dopo l'intervento delle sue sorelle, Katie si è però convinta a dare un'opportunità all'ex marito ma prima deve superare una seducente prova.

Katie mette alla prova Bill in questa puntata di Beautiful del 26 maggio 2020

Katie è pronta a mettere alla prova Bill prima di concedergli la sua mano. La Logan non ha dimenticato tutto il male che il suo ex marito le ha fatto con i suoi tradimenti e non vuole ricadere nel baratro da cui, con fatica, è riuscita a uscire. L'occasione di testare i veri sentimenti di Bill, le si presenta con Shauna, appena trasferitasi a Villa Forrester. Katie sfrutterà il fascino della Fulton per tentare di sedurre Dollar Bill e testare così le sue reali intenzioni con lei.

Beautiful Anticipazioni: Shauna tenterà di sedurre Bill

Katie “sguinzaglia” Shauna e il suo fascino per intrappolare Bill. La Fulton ha il compito di sedurre il magnate, farlo cadere in fallo e dimostrare che lo Spencer non ha intenzioni serie nei confronti di Katie. Se Bill infatti si lascerà catturare dal fascino di Shauna dimostrerà di non essere per nulla cambiato e di essere sempre lo stesso dongiovanni. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che la Logan dovrà ricredersi e scoprirà, con sua grande sorpresa, che Million Dollar Bill è davvero una persona diversa da quella che era in passato. Fiori d'arancio all'orizzonte?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.