Beautiful Anticipazioni 26 luglio 2019: Katie e Thorne hanno un asso nella manica

Katie e Thorne decidono di sposarsi prima dell'udienza. Brooke è sicura si tratti di uno stratagemma per mettere Bill con le spalle al muro.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 26 luglio 2019, Katie e Thorne si preparano alle nozze e decidono di sposarsi prima dell'udienza per la custodia di Will. La loro decisione è un asso nella manica da sfoderare contro Bill, impotente davanti alla nuova coppia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Katie informa Will che sposerà Thorne nella puntata di Beautiful del 26 luglio 2019

Katie e Thorne hanno ufficializzato il loro rapporto e si sono fidanzati. I due non vogliono attendere altro tempo per convolare a nozze e iniziano i preparativi per il grande giorno. Katie deve però parlare con il suo bambino e informarlo che proprio il giorno dopo, nella loro casa, entrerà stabilmente un altro uomo che non è suo padre. La Logan rassicura il piccolo che Thorne non prenderà mai il posto di Bill nel suo cuore ma che sarà a tutti gli effetti un membro della loro famiglia. Will abbraccia la mamma, rassicurandola di essere felice della sua scelta e di volerla vedere sorridere.

Brooke spinge Katie a risolvere con Bill senza tribunale in Beautiful

La decisione di Katie e Thorne di sposarsi proprio prima dell'udienza è chiaramente una mossa strategica per mettere Bill veramente nei guai. Brooke è convinta che la sorella stia facendo un grosso errore nello sposare il Forrester così in fretta e cerca di convincerla a fare un passo indietro. Pur felice che Katie abbia ritrovato l'amore, le chiede di risolvere con Bill senza andare in tribunale. Il piccolo Will potrebbe perdere suo padre e questo – a suo avviso – sarebbe davvero uno sbaglio. La più giovane delle sorelle Logan, rassicura la maggiore di aver pensato a tutto e di non voler convolare a nozze con Thorne solo per migliorare la sua situazione davanti agli occhi del giudice.

