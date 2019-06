Beautiful Anticipazioni 26 giugno 2019: Ridge costretto a scegliere tra Steffy e Hope

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 26 giugno 2019, Ridge informa la Forrester Creations di dover fare dei tagli aziendali e di essere così costretto a scegliere tra le collezioni di Hope e Steffy. Deciderà di finanziare la Hope for the future o la Intimates di Steffy? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Tagli aziendali alla Forrester in questa puntata di Beautiful del 26 giugno 2019

Ridge ha un annuncio da fare a tutti i dipendenti della Forrester Creations. Per il nuovo trimestre dell'azienda è necessario fare dei tagli, per permettere alla casa di moda di affrontare con serenità le spese del nuovo anno. Non sarà quindi possibile finanziare entrambe le collezioni di Steffy e Hope e si dovrà fare una scelta. Sarà una decisione difficile, entrambe le linee sono ottime ma una di loro dovrà essere sacrificata, almeno per ora. Ridge promette di scegliere il prima possibile e di farlo senza farsi influenzare dall'affetto che prova per le sue figlie.

Intimates o Hope for the future?

I tagli aziendali mettono Ridge in una posizione scomoda. Lo stilista promette di scegliere – in modo imparziale – tra le collezioni di Steffy e Hope ma così facendo mette le due ragazze di nuovo una contro l'altra. Sia la Logan che la Forrester hanno dato molto per le loro linee di moda e Steffy si è buttata a capofitto nel lavoro per la sua Intimates, dopo aver chiuso definitivamente con Liam. Sarà una dura lotta – ancora un volta – in cui entrerà in gioco anche Brooke, convinta che Steffy manipoli Ridge.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 28 giugno 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.