Beautiful Anticipazioni 26 gennaio 2021: Zoe bacia Thomas per convincerlo a rinunciare a Hope!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful del 25 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, dopo aver cercato invano di aprirgli gli occhi e mostrargli la verità su Hope, Zoe deciderà di baciare Thomas! Basterà a distogliere il Forrester dal suo folle piano?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 gennaio 2021. Nelle trame dell’episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Zoe cerca di aprire gli occhi a Thomas: Hope lo sta usando per ottenere la custodia di Douglas. Brooke è molto preoccupata per sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è in ansia per Hope, ma lei prova a rassicurarla

Hope ha pianificato per riuscire a convincere Thomas a concederle l'adozione di Douglas. La Logan, approfittando dell'ossessione che il Forrester nutre nei suoi confronti, ha puntato tutta la sua strategia su seduzione e inganno, ma le cose purtroppo non sono andate come sperato: Thomas ha finito per incastrarla! Brooke, sconvolta dalla richiesta del figliastro - sesso in cambio di Douglas - ha cercato di far ragionare la figlia e convincerla a fare marcia indietro, la ragazza però, è parsa davvero irremovibile: "stai tranquilla mamma, la spunteremo!"

Zoe cerca di persuadere Thomas a rinunciare a Hope con un bacio, nella Puntata di Beautiful del 26 gennaio 2021

A casa di Vinny intanto, Thomas parla con Zoe di Hope. Il ragazzo è convinto che la Logan, dopo una notte con lui, capitolerà dandogli una nuova occasione. Zoe, che vede con lucidità la situazione, proverà a spiegargli che Hope non lo ama e che è solo interessata a Douglas, ma purtroppo il Forrester non sembrerà volersene fare una ragione. E' a questo punto che la bella modella, decisa a testare l'interesse del ragazzo e la sua capacità di persuasione, lo bacerà appassionatamente. Thomas ricambierà, ma senza coinvolgimento, nel giro di un attimo tornerà infatti sull'argomento Hope: l'ossessione del Forrester sarà dunque chiara anche alla Buckingham.

Beautiful Anticipazioni: Zoe lascia Thomas al suo delirante piano

Thomas non darà alcun peso al bacio di Zoe, appena abbandonate le labbra della bella modella, riprenderà a parlare di Hope e del suo piano. Ha già organizzato tutto per il loro imminente prossimo incontro. Il Forrester non riesce proprio a vedere lucidamente come stanno le cose, la sua follia lo offusca al punto da arrivare a pensare che in fondo Hope nutra ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Zoe ovviamente capisce di non aver alcun potere o influenza su Thomas e nonostante inizi a provare una malata attrazione per lui, accetterà di ripiegare. Giusto il tempo di ultima raccomandazione - "stai attento" - poi lascerà Thomas al suo delirante piano.

