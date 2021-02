Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2021: "Non perdonerò mai tuo figlio. E' Pazzo!". E' rottura tra Brooke e Ridge

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 26 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke non mostra alcuna compassione per Thomas, anzi, ribadisce a Ridge: "non perdonerò mai Thomas. E' Pazzo!"

Beautiful Anticipazioni: Liam teme che Hope possa cedere alle lusinghe di Thomas

Nonostante Hope abbia rifiutato la proposta di Thomas di collaborare, Liam è preoccupato, sa che il Forrester ha un ascendente sulla Logan e teme che con un po' di perseveranza alla fine riuscirà a convincerla. Il poverino è affranto al pensiero di non vedere più la stessa obiettività e razionalità di un tempo nella sua compagna. Se Steffy infatti è convinta che Hope non cederà alle lusinghe di Thomas, Liam è seriamente in ansia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge rinfaccia a Brooke il comportamento di Hope

Nel frattempo a casa Logan assisteremo all'ennesimo confronto tra Brooke e Ridge, Il Forrester spera ancora di potere convincere sua moglie a cambiare opinione su Thomas. Per lo stilista è essenziale che Brooke dia una possibilità a suo figlio, l'unita familiare dipende proprio dal giudizio della Logan su Thomas. Ridge non transige e pretende che Brooke usi lo stesso metro per giudicare le azioni di sua figlia, Hope ha nascosto il presunto omicidio di Thomas e lei l'ha coperta, deve dunque riuscire a perdonare anche l'errore di Thomas.

Thomas ha detto alla sua famiglia di essere cambiato e Ridge ed Eric gli hanno creduto, Steffy non è convinta che suo fratello sia in realtà riuscito a superare la sua ossessione per la Logan, ma comunque ha scelto di non abbandonarlo, l'unica a non volerne sapere è Brooke. La donna, furiosa, di fronte alle accuse del marito, ribadirà il suo pensiero con rabbia, mostrando di non avere alcuna compassione per il figliastro: "Non lo perdonerò mai, tuo figlio è pazzo!". E' chiara dunque l'incomunicabilità tra moglie e marito, il destino di questa coppia è ormai scritto!

