Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2020: Problemi per Steffy Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Steffy cerca di convincere Hope a cambiare idea e a non lasciare Liam. La ragazza però non sente ragioni.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 26 febbraio 2020 – Hope raggiunge Steffy per ribadirle la sua intenzione di lasciare Liam. La ragazza è convinta che questa sia la decisione giusta. Lo Spencer deve stare insieme a Kelly e Phoebe. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

La decisione di Hope cambia la vita di Steffy in questa puntata di Beautiful del 26 febbraio 2020

Hope è convinta della sua decisione. Lascerà Liam libero di stare vicino a Kelly e Phoebe e di tornare al fianco di Steffy. La Forrester non è per nulla felice della scelta della sua sorellastra; non vuole che lo Spencer torni da lei e non vuole che il loro matrimonio venga rovinato. Hope è però sicura che suo marito sarebbe molto più felice con la sua "prima famiglia" e che debba essere una presenza costante nella vita delle due bambine. Lei sa bene cosa vuol dire crescere senza un padre vicino e non permetterà che accada anche alle piccole.

Beautiful: Steffy cerca di convincere Hope a fare marcia indietro

Hope non cambierà facilmente idea e sembra che le preghiere di Steffy rimangano inascoltate. La Forrester cerca di convincere la sorellastra a resistere e di provare, in futuro, ad avere altri figli. Niente è perduto e per quanto dolorosa, la morte di Beth non deve e non può distruggere l'amore che c'è tra lei e Liam. Hope protesta e confida a Steffy di sentirsi inadeguata. Non è riuscita a dare a Liam un figlio e, sapendo quanto lo Spencer sia entusiasta di essere padre, non ha intenzione di impedirgli di realizzare questo sogno.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.