Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2021: Brooke e Bill si promettono amore eterno ma Ridge li sente!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 26 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Bill raggiunge Brooke e i due si rivelano amore eterno. Ridge li sente!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Quinn è riuscita a convincere Bill a uscire allo scoperto e a tentare di riconquistare Brooke. Lo Spencer arriva a casa della Logan e le rivela i suoi sentimenti. È lui l'uomo giusto per lei e nessuno potrà fargli cambiare idea in merito. La donna gli confessa di essere ancora fortemente legata a lui e di essere certa di amarlo per sempre. Ridge, ancora in casa, sente la loro conversazione e al culmine della rabbia se ne va senza essere visto, certo di aver perso per sempre sua moglie. Ma Brooke, poco dopo che il suo ex marito ha lasciato la Villa, rivela al suo ospite di non voler ricominciare una relazione con lui e di sperare che tra lei e il Forrester le cose si sistemino.

Anticipazioni Beautiful: Bill alla riscossa

Quinn ha spinto Bill tra le braccia di Brooke. La Fuller si è presentata alla Spencer Publications con il chiaro intento di convincere il magnate a riconquistare la sua ex compagna e mettere così fine alla speranza che lei e Ridge possano tornare insieme. La signora Forrester sembra aver fatto centro. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano infatti che Bill – convinto dalle parole di Quinn – si affretterà a raggiungere la biondissima protagonista della soap, pronto a rivelarle di essere ancora innamorato di lei. La sua dichiarazione sarà dolcissima e Brooke non potrà fare a meno di confessare di essere ancora fortemente legata a lui... e che lo sarà per sempre.

Brooke rivela a Bill di amarlo in Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2021

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke non sarà molto stupita di vedere Bill a casa sua. La Logan sa che nei momenti più difficili, lo Spencer è sempre pronto a sostenerla. Ed è anche per questo che non si spaventerà quando l'uomo le rivelerà di essere ancora molto innamorato di lei e di essere convinto di essere lui – e non Ridge – l'uomo adatto a starle accanto. Brooke gli confesserà di provare un forte sentimento nei suoi confronti. È innamorata di lui e sempre lo sarà ma non è d'accordo con la seconda parte del suo discorso. Loro due hanno preso strade diverse. Lui deve tornare da Katie mentre lei cercherà di mettere una toppa sullo strappo nella sua relazione con il Forrester. Insomma Brooke vuole tornare da Ridge e non intende perdere tempo. Peccato però che la loro conversazione o almeno una parte – quella sbagliata – verrà origliata.

Beautiful Anticipazioni: Ridge origlia la conversazione tra Brooke e Bill e fraintende

Ridge non ha ancora lasciato casa di Brooke. Il Forrester si trova al piano superiore quando Bill entra a casa. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che l'uomo, sentendo l'arrivo dello Spencer, si metterà sull'attenti. Curioso di sapere cosa il suo nemico voglia dalla loro ex moglie, si metterà in ascolto e purtroppo sentirà quello che non avrebbe mai voluto sentire. Non solo Bill rivelerà alla Logan di amarla ma anche lei gli confesserà i suoi forti sentimenti. Ridge – in preda alla rabbia – deciderà di andarsene e purtroppo non sentirà la continuazione della conversazione tra la donna che ama e colui che più di una volta gliel'ha portata via. Non verrà quindi a sapere che Brooke non intende cedere alle lusinghe di Bill e che vuole solo e soltanto ricucire lo strappo creatosi con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 agosto 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.