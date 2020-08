Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 26 agosto 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Xander decide di indagare personalmente sulla morte di Emma, convinto che ci sia lo zampino di Thomas.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 agosto 2020. Nelle trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 13.40, Xander continua a non darsi pace per la morte di Emma ed è certo che dietro ci sia lo zampino di Thomas. Il ragazzo decide che è arrivato il momento di fare luce sulla questione mentre Zoe, preoccupata che esca la verità sullo scambio di culle, cerca di persuaderlo a non peggiorare la situazione. L'Avant è però determinato a procedere e, con la complicità inconsapevole di Charlie, comincia a guardare i video della sorveglianza.

Xander indaga sulla morte di Emma in questa puntata di Beautiful del 26 agosto 2020

La morte di Emma ha sconvolto tutti alla Forrester Creations, soprattutto Xander. Il ragazzo è infatti convinto che l'addio della sua amica non sia stato accidentale e che ci sia lo zampino di Thomas. Xander è certo che il Forrester sia ormai fuori controllo e in grado di macchiarsi le mani con un simile crimine. Purtroppo però non ci sono prove e la polizia ha già archiviato il caso come incidente, dovuto a una distrazione al volante. L'Avant però non demorde; troverà la soluzione a questo caso e comincia a indagare.

Anticipazioni Beautiful: Xander mette a setaccio i video della sorveglianza

Xander confida a Zoe di voler indagare sulla morte di Emma ma la ragazza, come già in precedenza, cerca di dissuaderlo a lasciare che le cose vengano lasciate come sono. La Buckingham teme infatti che le ricerche dell'Avant scoperchino vasi che non devono essere aperti e ha paura che lo scambio di culle torni a tormentarla. Xander è però determinato ad andare avanti e con l'aiuto inconsapevole di Charlie – che gli permette di visionare i video della sorveglianza – il ragazzo mette a setaccio le immagini registrate la notte dell'incidente. La sua speranza è quella di trovare qualcosa che incastri Thomas!

Beautiful Anticipazioni: Brooke corre da Liam per parlare di Hope

Hope ha confessato a Brooke di aver lasciato Liam dopo che il ragazzo ha fatto l'amore con Steffy. La Logan senior è sconvolta da questa notizia e decide di affrontare faccia a faccia suo genero. Liam si scuserà con Brooke per quello che ha fatto, non era in sé! I due concorderanno sul fatto che la situazione sta sfuggendo di mano e che bisogna cercare di aiutare Hope a non farsi ingannare da Thomas. Le notizie che riceveranno di là a breve, non saranno rassicuranti.

