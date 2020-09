Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke e le sue sorelle discutono sul matrimonio di Hope. Tutte e tre le Logan sono molto spaventate dalla sua scelta di sposare Thomas e temono che il ragazzo diventi sempre più pericoloso. Flo appare all'improvviso e si intromette nella discussione tra le sue zie, concordando completamente con loro. La giovane è distrutta per non essere riuscita a raccontare la verità a sua cugina e quando Brooke le rivela un particolare agghiacciante sul Forrester, si sente talmente in colpa da accusare un malore e fuggire via.

Anticipazioni Beautiful: Thomas obbliga Hope a fare l'amore con lei

La Logan è in trappola. Nella stanza d'albergo, affittata per la luna di miele, Thomas obbliga Hope a fare sesso. Il ragazzo è furioso per il suo ennesimo rifiuto e stavolta non accetterà un no come risposta. Ora sono marito e moglie e lei deve assolvere ai suoi doveri coniugali, senza più pensare a Liam e a Beth. Hope continua a essere distaccata e il Forrester escogita un modo per farla rilassare. Come ha fatto con Liam, drogherà Hope e la costringerà finalmente a lasciarsi andare tra le sue braccia. Deve solo aspettare che Vinny arrivi in albergo con quello che gli ha promesso.

Beautiful Anticipazioni: Brooke, Donna e Katie in pena per Hope

Brooke trova rifugio e sostegno nelle sue sorelle. Tutte e tre le Logan sono molto preoccupate per Hope e pensano che si sia cacciata in un vero e proprio guaio. La ragazza ha sposato Thomas solo per realizzare il suo desiderio di essere mamma ma il Forrester vuole di più o lo esigerà molto presto. Brooke riflette che il ragazzo è molto pericoloso e che sua figlia sta correndo un pericolo più grande di lei e che difficilmente riuscirà a superare da sola. In quel momento fa capolino Flo, che confessa alle zie di essere d'accordo con loro: Thomas doveva essere fermato!

Flo scopre un particolare inquietante su Thomas in questa puntata di Beautiful del 25 settembre 2020

Flo è d'accordo con le sue zie e ha paura che Thomas possa fare del male a Hope. Brooke le rivela che i suoi timori sono più che fondati. Il Forrester è pericoloso ed instabile e tutti ricordano come anni prima, in preda all'ira, abbia messo a fuoco la casa di Rick per vendicarsi di lui. Flo sbianca e accusa un malore. Non può credere a quello che ha appena sentito. Thomas è davvero capace di uccidere! La ragazza si affretta ad andarsene e a chiamare Wyatt, decisa a rivelargli finalmente tutta la verità. Shauna, sua madre, cercherà di fermarla ma stavolta Florence è decisa a rischiare il tutto e per tutto per salvare sua cugina.

