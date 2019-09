Beautiful Anticipazioni 25 settembre 2019: Bill in coma, Wyatt e Liam accusano Ridge

Anticipazioni TV

Il dottore conferma che le condizioni di salute di Bill sono critiche. Bill è in coma e Wyatt e Liam accusano Ridge di essere l'unico responsabile.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 25 settembre 2019, Bill è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche. Il magnate è in coma! Wyatt e Liam chiedono spiegazioni a Ridge, che cerca di difendersi invano dalle accuse. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill è in coma in questa puntata di Beautiful del 25 settembre 2019

Thorne e Ridge hanno accompagnato Bill in ospedale. Il magnate è in condizioni critiche ed è finito in coma dopo la brutta botta alla testa. Katie è disperata e corre al capezzale del suo ex marito, pregandolo di svegliarsi perché sia lei che Will hanno bisogno di lei. È una situazione davvero triste per tutti e Brooke è furiosa con suo marito, ritenendolo l'unico vero responsabile di quanto è successo. Il dottore comunica a tutti che è necessario attendere che Bill si svegli per capire l'entità del danno. Sino a quel momento c'è solo da sperare.

Wyatt e Liam accusano Ridge di aver tentato di uccidere Bill in Beautiful

In ospedale sono arrivati anche Wyatt e Liam. I due ragazzi preoccupati per loro padre, affrontano Ridge per scoprire cosa è successo. Lo stilista cerca di difendersi dalle accuse dei due ragazzi e afferma che è stato Bill a provocarlo. Davanti a questa affermazione, Wyatt si infuria mentre Liam decide di entrare nella stanza di Bill per “ordinargli” di svegliarsi in modo che possa passare più tempo con i suoi figli e con un suoi nipoti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 29 settembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.