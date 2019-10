Beautiful Anticipazioni 25 ottobre 2019: Taylor accusa Hope di essere come Brooke, egoista e calcolatrice!

Anticipazioni TV

Dopo Bill anche Hope è nel mirino di Taylor, la donna l'accusa di essere come sua madre.

Nella puntata di Beautiful di venerdì 25 ottobre 2019 vedremo che Taylor rientrata in città, sembra voler pareggiare i conti. In particolare è arrabbiata con Hope e l'accusa di comportarsi esattamente come sua madre. Bill intanto è preoccupatissimo per la situazione. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap americana per l'episodio in onda domani su Canale 5, sempre a partire dalle 13.40.

Dopo Bill, Taylor se la prende con Hope nella puntata di Beautiful del 25 ottobre 2019

Bill, dopo il confronto con Taylor, è seriamente turbato. L'imprenditore reputa l'ex signora Forrester un pericolosa mina vagante, del resto ha già provato in passato a liberasi di lui sparandogli contro un colpo di pistola. Purtroppo la situazione non sembra affatto rientrata, anzi, Taylor tornata in città, ha preteso subito un confronto. Se inizialmente sembrerà pronta a scusarsi - spera infatti di evitare una denuncia - in un secondo momento esploderà tornando a puntare il dito contro lo Spencer, reo di aver distrutto il matrimonio di Steffy e Liam e di aver condannato la sua nipotina a crescere senza un padre.

"Sei uguale a tua madre". Taylor accuserà Hope di essere un'egoista, calcolatrice, proprio come sua madre!

Le paure di Bill non sono certo infondate, Taylor infatti porterà avanti il suo giro di accuse e minacce, prendendosela anche con Hope. La grande colpa della Logan è di aver sedotto Liam, facendosi mettere incinta, approfittando di un momento di fragilità e indecisione del ragazzo. Per Taylor, che ha avuto a che fare in passato con l'egoismo ed egocentrismo di Brooke, Hope non è altro che una egoista, calcolatrice, proprio come sua madre. L'ex signora Forrester vedrà molte analogie tra la sua situazione e quella di Steffy, e non riuscirà a trattenersi: se a suo tempo non è stata capace di mettere a posto Brooke, ora è decisa a dare del filo da torcere a Hope.

