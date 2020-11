Beautiful Anticipazioni 25 novembre 2020: Bill e Katie cercano di salvare Wyatt dalla trappola di Flo

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 25 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Bill e Katie faranno visita a Wyatt con l'intenzione di convincere il ragazzo a non concedere una seconda occasione a Flo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke e Ridge si sono riconciliati dopo il litigio della sera prima. Nel frattempo, Katie e Bill vanno da Wyatt per convincerlo a non perdonare Flo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha mentito a Brooke

Ridge è tornato a casa e ha parlato con sua moglie Brooke; i due hanno deciso che da oggi in poi nulla più interferirà con il loro matrimonio. Pronti a giurare sulla solidità di questa unione, promettono infatti di affrontare insieme ogni cosa, anche la questione "Thomas". Ma nessuna ripartenza può fondarsi su una bugia e Ridge questo lo sa bene. Il Forrester ha infatti chiesto a Shauna di mantenere il segreto sulla notte trascorsa insieme: se Brooke dovesse scoprire la verità si sentirebbe profondamente tradita!

Beautiful Anticipazioni: Katie, come Brooke non si fida più delle Fulton

Tra Ridge è Shauna non c'è stato nulla, il Forrester non ricorda molto ma la Fulton l'ha rassicurato: non hanno fatto l'amore. Purtroppo questo non basterà a Brooke, dubitiamo infatti che la donna possa mostrarsi comprensiva. Se questa informazione dovesse cadere in mani sbagliate, sarebbe la fine per il matrimonio di Ridge e Brooke. La Logan comunque non è l'unica a diffidare della Fulton e della sua ingrata figlia, anche Katie ha mostrato di essere rimasta molto delusa dalle due donne...

Bill e Katie cercano di convincere Wyatt a rifiutare una seconda occasione a Flo, nella Puntata di Beautiful del 25 novembre 2020

Katie è forse quella più delusa delle sorelle Logan. La donna era molto legata al padre di Flo, suo fratello Storm, arrivato a togliersi la vita per salvare la sua. Spinta dalla riconoscenza e dall'amore, ha infatti accolto con grande affetto Flo e Shauna dando ad entrambe estrema fiducia. Purtroppo l'inganno è presto uscito fuori. Bill è stato testimone, ha visto il dolore della moglie e quello di Wyatt e spera che suo figlio non faccia errori concedendo a Flo una seconda occasione. Gli Spencer faranno infatti visita al ragazzo con l'intenzione di parlargli proprio di questo.

