Beautiful Anticipazioni 25 marzo 2021: Ridge spera che Liam e Steffy tornino insieme!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Ridge crede che Steffy sia ancora innamorata di Liam e sperando in un loro ricongiungimento, copre e giustifica sempre il figlio, che fa la vittima.

Ridge pensa che Steffy meriti di essere felice, nella Puntata di Beautiful del 25 marzo 2021

Ridge vuole credere a Thomas, vuole che il ragazzo abbia una seconda occasione per dimostrare di essere riuscito a liberarsi della turbante ossessione per Hope. Ovviamente lo stilista ragiona da padre premuroso, condizione che non gli permette di essere completamente obiettivo su suo figlio. Ma nei suoi pensieri c'è anche Steffy, la ragazza esce fuori da un periodo durissimo, dimostrando grande equilibrio e una lodevole capacità di perdono, sia nei confronti del fratello che della donna che ha dato il via al criminale affare dello scambio di culle, Zoe. Secondo Ridge, Steffy merita di essere finalmente felice, merita di ritrovare l'amore.

Beautiful Anticipazioni: Crede che Steffy con le sue grandi qualità possa riconquistare Liam

Steffy non ha mai dimenticato Liam, questo è chiaro ai suoi cari, ma comunque la ragazza ha imparato a convivere con la sua condizione di madre single ed è riuscita ad instaurare un invidiabile rapporti di affetto, complicità e condivisione, con l'ex compagno Liam. Insomma, Steffy in fondo sembra cavarsela bene, ma si sa, un padre per la proprio bambina vuole sempre il meglio. E' per questo che in fondo la rigidità di Hope e sua madre, potrebbero rivelarsi un punto in favore dei Forrester, sempre che Thomas confermi davvero di essere cambiato.

Beautiful Anticipazioni: Thomas punta a separare Liam da Hope

Purtroppo Ridge non conosce il piano di Thomas. Anche il ragazzo spera che Liam torni da Steffy, ma non perché la sorella lo meriti o perché abbia dimostrato di essere una donna più forte e comprensiva di Hope, ma solo perché convinto che la Logan grazie alla sua strategia tornerà da lui. Insomma Ridge lo vede come una vittima, ma in realtà Thomas resta il machiavellico doppiogiochista di sempre.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.