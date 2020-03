Beautiful Anticipazioni 25 marzo 2020: Brooke protegge Hope e minaccia Taylor, "dovrai passare sul mio cadavere"

Anticipazioni TV

Brooke minaccia la sua antica rivale e le promette di fare di tutto pur di proteggere sua figlia.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 25 marzo 2020 – Brooke minaccia Taylor dicendole chiaramente che non le permetterà di separare Hope e Liam. La Logan sospetta infatti che l'avversaria voglia spingere la figlia tra le braccia di Thomas, usano Douglas come scusa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Brooke minaccia Taylor di stare lontana da Hope nella puntata di Beautiful del 25 marzo 2020

Brooke ha visto Taylor baciare Ridge in un vano tentativo di riconquistare il suo ex marito. Una mossa molto sbagliata e inaccettabile per la Logan. Le due nemiche di sempre si ritrovano faccia a faccia, a combattere per le proprie famiglie. Brooke urla a Taylor di stare lontana da Hope e Liam e di non provare neanche per un istante a separarli. La bionda ha capito le reali intenzioni della dottoressa e giura di fare qualsiasi cosa sia in suo potere, per metterle i bastoni tra le ruote. La Hayes nega di volere di nuovo nella sua vita Ridge ma conferma la sua volontà di rivedere Steffy insieme a suo marito nonché padre delle sue bambine, Kelly e Phoebe.

Beautiful: Ridge interrompere la lite tra Brooke e Taylor

Il continuo vociare delle due donne attira l'attenzione di Ridge, che torna nel salone della grande casa di Brooke. Il Forrester si trova davanti a una scena ben conosciuta. Sua moglie e la sua ex moglie di nuovo l'una contro l'altra. Taylor si infuria contro di lui accusandolo di parteggiare per la Logan anche quando si tratta di loro figlio. Thomas e Douglas, se così stanno le cose, andranno via con lei e nessuno potrà fermarla. Brooke intanto rivela al consorte di averli visti baciarsi e di essere furiosa per questa patetica scenetta messa in scena dalla dottoressa.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.