Beautiful Anticipazioni 25 maggio 2021: Thomas ignora l'appello di Hope e conferma le nozze con Zoe

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 25 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Thomas, incurante dell'appello di Hope conferma le nozze con Zoe. La Logan capisce che il fratellastro non riconosce più il suo ruolo di madre...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas, incurante dell'appello di Hope ad agire nell'interesse del piccolo Douglas, che è sconvolto, conferma di voler sposare al più presto Zoe.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha chiesto a Thomas di rimandare le nozze con Zoe per il bene di Douglas

Hope cercherà in ogni modo di prendere tempo e far ragionare Thomas. Ma né lei, né Zoe, nessuno tranne Vinny, sa che è proprio questo che vuole il terribile figlio di Ridge: Hope preoccupata per il destino di Douglas e pronta a tutto pur di farlo felice... anche tornare tra le sue braccia! Esatto. Thomas punta a riprendersi Hope e ad averlo capito sembrano essere solo Liam, Brooke e Steffy. Proprio la Forrester ha la prova certa della strategia messa in atto dal fratello, è stato lui infatti, spingendola a baciare Liam sotto lo sguardo sbigottito di Hope, ad aver dunque causato una rottura insanabile nella coppia.

Beautiful Anticipazioni: Hope crede in Thomas, ma resterà presto delusa

Thomas porta avanti con successo il suo piano e a pagare non è solo il piccolo Douglas, ma anche Liam. Il ragazzo è rimasto vittima della trappola del machiavellico Thomas e ora non gode più della fiducia sperata da parte di Hope. La Logan, ormai lontana, sembra sorda ai suoi avvertimenti, nonostante infatti abbia tentato in più occasioni di metterla in guardia da Thomas, la ragazza continua a credere al fratellastro e non a lui. E l'ingenua Hope spera davvero che Thomas ascolti il suo appello e rimandi le nozze con Zoe per il bene di Douglas, purtroppo dovrà presto ricredersi, Thomas infatti andrà avanti per la sua strada senza mostrare nessuna pietà per il suo bambino e nessun rispetto per la Ex.

Thomas non riconosce più a Hope il suo ruolo di madre, nella Puntata di Beautiful del 25 maggio 2021

Thomas incurante dell'appello di Hope ad agire nell'interesse del piccolo Douglas, sconvolto dalle imminenti nozze, confermerà di volere sposare, nella data stabilità, la sua fidanzata Zoe Buckingham. Insomma, il Forrester non darà alcuno ascolto alle preoccupate parole di Hope, sembrerà così innamorato e deciso a coronare il suo sogno d'amore da non riuscire a vedere il male che sta facendo a Douglas. Per quanto la storia con Zoe acquisti così credibilità, tranquillizzando la Logan, convinta di non essere quindi più nelle mire di Thomas, crea in lei grande sgomento: Thomas sta dimostrando di non riconoscerla come madre e non la sta aiutando a garantire al piccolo la serenità che ogni genitore deve assicurare ai propri figli.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 maggio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.