Beautiful Anticipazioni 25 giugno 2019: Hope fa una dolce scoperta

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 25 giugno 2019, Hope viene rincuorata dalla dottoressa. Il suo bambino è vivo e sta bene. Katie procede con la sua richiesta per custodia esclusiva di Will, incoraggiata da Thorne. Steffy intanto si fa forza per affrontare la sua vita senza Liam accanto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope torna a sorridere in questa puntata di Beautiful del 25 giugno 2019

Hope ha vissuto dei momenti terribili. Dopo essersi sentita male ed essere corsa in ospedale, si è sottoposta a un'ecografia d'urgenza, che ha rivelato l'assenza del battito del bambino. Si è per fortuna trattato di un errore; sebbene lievemente e con fatica, il cuore del piccolo batte ancora e la Logan gioisce di non aver perso suo figlio. Liam tira un sospiro di sollievo. La gravidanza non è a rischio ma la ragazza deve riposare. Steffy, rimasta sola alla casa sulla scogliera, ragiona sulla sua decisione di mettersi da parte nella relazione tra la sua sorellastra e il suo ex marito. Con grande coraggio, la Forrester ha accettato di condividere con Hope il padre dei loro figli.

Katie porta in tribunale Bill

Katie ha l'appoggio di Thorne e Ridge nella sua crociata contro Bill. Stanca delle continue assenze del suo ex marito, ha deciso di chiedere la custodia esclusiva di Will, allontando lo Spencer senior dal suo bambino. Bill ovviamente non ci sta e ha minacciato la Logan di ritorsioni qualora davvero i due finiscano in tribunale. Staremo dunque a vedere cosa inventerà il magnate per impedire che il giudice lo allontani dal bambino, decidendo di dare ragione a Katie.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 28 giugno 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.