Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2021: Thomas, ossessionato da Hope, vuole tornare a lavorare con lei...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas continua a essere ossessionato da Hope. Il ragazzo vuole che la Logan torni a lavorare alla Forrester per la sua linea. Steffy è molto perplessa e non crede sia assolutamente possibile.

Beautiful Anticipazioni: Non è Hope a manipolare Thomas, ma il contrario!

Steffy ha accusato Hope di aver manipolato Thomas per ottenere la custodia di Douglas, come se quello della ragazza fosse solo un capriccio. La Forrester è infatti convinta che in fondo suo fratello sia un buon padre e che gli errori compiuti nel passato non diano a Hope il diritto di sottrargli un figlio. L'amorevole sorella però, non è obiettiva: Thomas non si è fatto manipolare, anzi, sta usando ancora una volta il piccolo, consapevole di poter così influenzare le scelte di Hope e la sua vita.

Thomas punta a riavvicinarsi a Hope anche sul lavoro, nella Puntata di Beautiful del 25 febbraio 2021

Nonostante l'impegno di Liam e Steffy per tenere Thomas e Hope lontani, il Forrester continua (certo delle sue armi) a portare avanti il suo subdolo piano per cercare di riconquistare Hope. Ora che è riuscito a tornare nella sua vita grazie a Douglas, punta a riavvicinarsi anche sul lavoro: Thomas è pronto a chiedere alla Logan di lavorare fianco a fianco, si proporrà infatti per collaborare alla collezione Hope for the Future. Steffy ha cercato di convincerlo a lasciar perdere, ma Thomas non ha voluto sentire ragioni, alla ragazza non è rimasto che affidarsi al buonsenso di Hope.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è convinta che Hope non accetterà mai di tornare a collaborare con Thomas

Steffy è convinta che Hope non accetterà mai, del resto ha ottenuto già tutto ciò che desidera: diventare ufficialmente la madre di Douglas. A rassicurare la Forrester è inoltre il fatto che Liam non appoggerebbe la scelta di Hope di tornare a collaborare con Thomas, dunque, anche se incapace di convincere il fratello, Steffy è un po' rassicurata dalla ovvia risposta di Hope, secondo lei infatti, è impossibile che la Logan sia d'accordo che Thomas torni a far parte della sua squadra di stilisti. Credete abbia ragione?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.