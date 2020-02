Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2020: Un addio sofferto! Sally e Wyatt lasciano la Forrester Creations

Anticipazioni TV

Sally e Wyatt sono pronti ad andare a lavorare alla Spencer Publications ma prima devono salutare la Forrester Creations.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – martedì 25 febbraio 2020 – Sally e Wyatt sono felici di andare a lavorare alla Spencer Publications e riflettono sul cambiamento di Bill. Il magnate ha davvero deciso di dare un colpo di spugna alla sua vita passata e di dedicarsi completamente ai suoi figli. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt e Sally pronti per un nuovo progetto in questa puntata di Beautiful del 25 febbraio 2020

Bill ha accettato di far risorgere la Spectra Fashion e di assumere Sally per questo nuovo progetto. Wyatt è felice che suo padre si sia aperto a questa nuova possibilità ed è finalmente soddisfatto di lui. È la prima volta, in tanti anni, che il magnate sta mettendo al primo posto le esigenze dei suoi figli, anteponendole ai suoi affari personali. Il progetto di una casa di moda non è infatti mai stato nelle sue intenzioni ma per amore di Wyatt, ha accettato di imbarcarsi in questa nuova avventura. Sally è contenta dell'opportunità e riflette con il suo uomo della necessità che lo Spencer Senior firmi e sigilli il loro patto, prima che consegnino le loro dimissioni a Steffy.

Beautiful: Wyatt e Sally lasciano la Forrester Creations

Prima di cominciare con il progetto della Spectra Fashion 3.0, Sally e Wyatt devono dire dire alla Forrester Creations. I due ragazzi, in un momento di difficoltà, sono stati accolti calorosamente dalla grande famiglia Forrester e hanno dimostrato tutte le loro capacità, assicurando alla Intimates di Steffy un grande successo. Sally deve molto alla figlia di Ridge e alla fiducia che la stilista ha avuto in lei. Wyatt invece dovrà comunicare a sua madre Quinn e a Eric, la sue decisione di dare una seconda possibilità a Bill, nella speranza che almeno stavolta, il loro rapporto padre – figlio, venga rispettato. Lo Spencer senior sembra però davvero cambiato!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.