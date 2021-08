Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2021: Quinn spinge Bill tra le braccia di Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 25 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Quinn è pronta a tutto pur di liberarsi di Brooke. Per questo raggiunge Bill alla Spencer Publications...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 13.45, Bill ha appena appreso che Brooke e Ridge hanno divorziato. Quinn – preoccupata che i due possano rimettersi insieme – decide di approfittare del momento e si reca alla Spencer Publications, per convincere lo Spencer a riprendersi la Logan. E sembra riuscire nel suo intento. La Fuller convince il magnate a raggiungere Brooke per rivelarle il suo amore. Ma la donna cederà di nuovo al suo ex marito, rinunciando per sempre a riconciliarsi con il Forrester? Intanto Carter decide di uscire allo scoperto con Zoe, rivelandole i suoi sentimenti per lei.

Anticipazioni Beautiful: Bill scopre che Ridge e Brooke hanno divorziato

Bill è ancora molto scosso per aver provocato – involontariamente – l'incidente di Steffy. Nonostante Liam lo rassicuri che non è stata colpa sua, lo Spencer non si dà proprio pace. A turbarlo ancora di più ci si mette una nuova e grande notizia. Justin è arrivato alla Spencer Publications con una novità: Brooke e Ridge hanno divorziato. Non ci sono dubbi, la coppia è ormai legalmente separata. Il magnate si interroga se anche questa situazione non sia dovuta a lui e ricorda – con nostalgia e rimpianto il bacio scambiato con la Logan. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che proprio mentre è immerso nei suoi pensieri, Quinn farà capolino nel suo ufficio. Cosa vuole la Fuller da lui?

Quinn convince Bill a riconquistare Brooke in Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2021

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn riuscirà a mettere a segno un colpaccio. La signora Forrester – appena arrivata alla Spencer Publications – convincerà Bill che è il momento di tornare alla carica. La Fuller spingerà infatti il magnate a riflettere sulla sua storia d'amore con la Logan. Brooke è la donna adatta per lui e non per Ridge. I fatti lo hanno dimostrato ed è tempo che le cose tornino al loro giusto posto. Il matrimonio con lo stilista è sempre stato un errore e nessuno meglio di lui ha saputo capirla e amarla. Bill non saprà come risponderle. Il suo pensiero andrà a Katie, alla loro relazione naufragata più volte a causa di Brooke ma alla fine darà ragione alla sua ospite. Deciderà dunque di correre dalla sua ex moglie, pronto a rifarsi una vita con lei. Ma la biondissima della soap, cederà al suo corteggiamento o deciderà di tornare con Ridge che implora il suo perdono?

Beautiful Anticipazioni: Carter rivela a Zoe di amarla

Mentre Shauna porta avanti il suo piano, Carter decide di farsi avanti con Zoe. Il ragazzo è innamorato della modella e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le rivelerà i suoi sentimenti invitandola a cena fuori. La ragazza gli sarà molto grata e accetterà di uscire con lui. La Buckingham sta cercando di riprendersi dalla brutta delusione che le ha dato Thomas. Il loro matrimonio è naufragato anzi è stato tutto un inganno. La giovane è ancora molto triste per quello che è successo ma è grata a Hope per averle ridato un lavoro, nonostante quello che ha fatto a lei, Liam e Beth.

