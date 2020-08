Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Douglas chiede a Hope di sposare Thomas e la ragazza rimane stupita dal gesto del bambino.

Vediamo le le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas passa all'attacco e usa ancora una volta la dolcezza di Douglas e il suo ascendente su Hope, per convincere la ragazza a sposarlo. Il piccolo infatti consegnerà alla Logan un anello di fidanzamento, chiedendole di essere la sua mamma e di sposare suo padre. Hope rimane senza parole e non sa come rispondere al bambino.

Thomas passa all'attacco in questa puntata di Beautiful del 25 agosto 2020

Thomas affila le armi! Il Forrester è pronto a fare sua Hope, una volta per tutte. Ora che Liam è definitivamente fuori gioco, il ragazzo può portare avanti il suo piano ma per raggiungere l'obiettivo, ha bisogno dell'aiuto di Douglas. Il figlio di Ridge è consapevole che il suo bambino abbia un grande ascendente su Hope e che usandolo, riuscirà a convincere la Logan a concedergli la sua mano. Ecco perché consegna al piccoletto un anello di fidanzamento...

Beautiful Anticipazioni: Douglas chiede a Hope di sposare Thomas

Thomas ha consegnato a Douglas un anello di fidanzamento da dare a Hope. Il bambino è felice di chiedere alla Logan di diventare la sua mamma e di sposare il suo papà. Il piccolo vuole accanto a sé una famiglia e quando si trova davanti alla figlia di Brooke, non esita a consegnarle il gioiello. Hope è senza parole! Non può credere a quello che sta succedendo ma soprattutto non sa cosa rispondere. Douglas ha una tenerezza disarmante e Thomas guarda compiaciuto la scena. Il suo piano sta funzionando!

Anticipazioni Beautiful: Hope sconvolta dalla proposta di Douglas

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope rimarrà sconvolta dalla proposta di matrimonio fattale da Douglas. La ragazza avrà infatti il sentore che ci sia lo zampino di Thomas ma il Forrester negherà ogni coinvolgimento. Douglas ha fatto tutto da solo, desideroso di avere una nuova mamma al suo fianco!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 28 agosto 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.