Beautiful Anticipazioni 24 settembre 2021: Shauna assalita dai rimorsi. Confesserà tutto a Ridge?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna è piena di rimorsi per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla. Katie incontra Ridge in ufficio per parlare di lavoro.

Beautiful Anticipazioni: Shauna continua a mentire a Ridge

Dopo l'ultima cocente delusione con Brooke, Ridge decide di dare una chance alla storia con Shauna. I due hanno deciso di fare sul serio e di provare a vivere il loro matrimonio, il Forrester però, che nulla ricorda della sera in cui ha pronunciato il fatidico sì, brama in cerca di particolari. Ridge è tornato per l'ennesima volta a interrogare Shauna sui dettagli del loro matrimonio. Il copione però si è ripetuto, Shauna ha dovuto mentire, seppur con sacrificio, ma è stata costretta a farlo per non perdere il suo vantaggio sull'avversaria in amore...

Quinn incoraggia Shauna, ma lei inizia a vacillare, nella Puntata di Beautiful del 24 settembre 2021

Mentre Eric offre il suo appoggio a Brooke, in lotta per strappare Ridge dalle grinfie di Shauna, Quinn appoggia la sua vecchia amica e cerca di darle forza, soprattutto ora che la Fulton inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Quinn le ricorda quando erano due giovani madri single e squattrinate e si dice molto fiera di dove sono arrivate. Insomma, la designer cerca di convincere Shauna che il fine giustifica i mezzi. Quale sia il fine per le due vecchie amiche è ormai chiaro: il matrimonio con gli uomini più potenti e facoltosi di Los Angeles. Quinn lotta ormai da anni, ha un tempra dura, ma Shauna si dimostrerà all'altezza della sua complice o finirà per pentirsi? Anticipazioni riguardanti la puntata in onda, confermano che, nonostante l'appoggio della signora Forrester, Shauna non sembra avere la forza necessaria per andare avanti: la Fulton non riesce a liberarsi dal rimorso.

Beautiful Anticipazioni: Katie parla con Ridge e difende Brooke

Katie è furiosa e addolorata, ma nel mirino della piccola di casa Logan c'è Bill, non Brooke. Lei crede alle parole della sorella, sa che non è stata Brooke a dichiarasi a suo marito, ma che è lui ad averle confessato il suo amore. Lo Spencer del resto ha ammesso tutto, pur non rinnegando infatti il suo affetto per Katie, ha confessato di amare ancora la Logan Senior. Katie dunque, in occasione di un incontro di lavoro con Ridge, cercherà di fare chiarezza: Brooke non è colpevole, l'unico da condannare è Bill!

