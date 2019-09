Beautiful Anticipazioni 24 settembre 2019: Bill tra la vita e la morte

Anticipazioni TV

Bill precipita dal balcone durante la colluttazione con Ridge. Lo Spencer rischia di morire.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 24 settembre 2019, l'incontro tra Ridge, Bill e Thorne ha un tragico epilogo. Nella colluttazione infatti, lo Spencer cade giù dal balcone e viene portato di corsa in ospedale. Brooke, scoperto quanto successo, litiga con Ridge. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill in pericolo di vita in questa puntata di Beautiful del 24 settembre 2019

Thorne e Ridge hanno raggiunto Bill a casa sua e il loro incontro si è trasformato sin da subito in rissa. Ridge accusa il magnate di aver tentato di portargli via la moglie, un'altra volta, e gli promette di non lasciarli mai più da soli. Lo Spencer da parte sua, intima ai due fratelli di andarsene altrimenti lo rimpiangeranno. Thorne interviene e minaccia il padrone di casa di portargli via per sempre Will, se non cambierà atteggiamento. Ridge si getta contro Bill e i due finiscono a pugni sino a quando non attraversano le porte del patio. È in quel momento che Thorne sente un urlo e raggiunto il fratello fuori in balcone, capisce che lo Spencer è precipitato giù e ora è immobile a terra.

Brooke furiosa contro Ridge in Beautiful

Ridge chiama il 911 per dare soccorso a Bill che rischia di morire. Lo Spencer è riverso a terra e ha bisogno di essere soccorso il prima possibile. I fratelli Forrester lo accompagnano in ospedale e mentre aspettano di sapere come sta il loro “nemico”, Thorne chiama Katie al telefono per dirle di raggiungerli il prima possibile. La Logan, insieme a sua sorella, corrono in clinica e Brooke, appreso quanto successo, si infuria con suo marito. Ridge conferma di aver accusato Bill ma non di averlo spinto giù ma sua moglie è indignata e lo accusa di aver tentato di far rimanere orfano Will.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.