Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 24 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Douglas è faccia a faccia con suo padre, furioso con lui. Il piccolo è in pericolo, Thomas vuole vendetta!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas è riuscito a convincere la baby sitter Amelia a portargli Douglas. Rimasto solo con il bambino, il Forrester vuole vendicarsi di lui per averlo tradito rivelando a tutti la verità su Beth. Il piccolo è in pericolo. Suo padre non ha intenzione di perdonarlo!

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole vendicarsi di Douglas

Dopo che Hope lo ha chiamato per informarlo di aver chiesto l'annullamento del loro matrimonio, Thomas è furioso. Il Forrester non ci vede più dalla rabbia e ritiene che il solo e unico responsabile di tutto questo sia suo figlio Douglas. Thomas vuole vendetta, anche se a subirla sarà il suo unico figlio. Il ragazzo con uno stratagemma riesce a convincere Amelia – la baby sitter – a portargli il piccolo a casa di Vinny, pronto a dare una lezione al moccioso traditore.

Beautiful Anticipazioni: Brooke convince Ridge ad andare a cercare Thomas

Mentre Douglas è via con Amelia, Brooke cerca di convincere Ridge ad andare a cercare di persona Thomas. La Logan ha paura che il ragazzo possa essere molto pericoloso e che possa fare qualche sciocchezza, dopo che ha scoperto che Hope ha chiesto l'annullamento. Brooke ha una giusta intuizione, visto quello che sta per succedere a casa di Vinny e suo marito – dopo qualche rimostranza – decide di mettersi alla ricerca del suo primogenito. Intanto Hope si reca alla casa sulla scogliera per prendere alcune cose appartenenti a Beth, approfittando dell'assenza di Steffy in casa.

Douglas è in pericolo in questa puntata di Beautiful del 24 ottobre 2020

Thomas convince Amelia a lasciarlo solo con il bambino. Padre e figlio sono uno davanti all'altro e il Forrester è furioso con il piccolo. Il giovane stilista comincia a urlargli contro accusandolo di essere il solo e unico responsabile della perdita di Hope. Poi in un impeto di ira, Thomas alza la mano sopra la testa del ragazzino, pronto a colpirlo con uno schiaffo. Douglas urla al papà di fermarsi e lo prega di ritornare quello che era un tempo.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Thomas chiede perdono a Douglas e corre da Hope

Le parole di Douglas sembrano avere effetto e Thomas ritira la mano, scusandosi con suo figlio. Il Forrester chiede perdono al bambino e si dice consapevole di aver dimenticato – per troppo tempo – il bene che lo lega a lui. Douglas è felice di rivedere finalmente il lato buono del suo papà e alla sua richiesta di sapere dove si trova Hope, candidamente – e senza pensare alle conseguenze – rivela al padre che la Logan è nella casa sulla scogliere di Steffy, per prendere delle cose di Beth. Thomas lascia il figlio alle cure di Amelia e corre da sua moglie. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le cose prenderanno una brutta piega!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.