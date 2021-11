Beautiful Anticipazioni 24 novembre 2021: l'appello di Hope a Liam "lascia che Steffy sia libera"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 24 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope farà un sentito appello al marito, invitandolo a lasciare libera Steffy.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Hope si è accorta dell'atteggiamento di Liam e gli chiede di lasciar vivere a Steffy la propria vita. Intanto Zoe flirta con Zende.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole che Liam ammetta di essere ancora innamorato di Steffy

Hope ha le idee chiare e tenta di mettere anche Liam di fronte alla realtà dei fatti, invitandolo a riflettere. La Logan vuole che Liam ammetta a se stesso il vero motivo che lo spinge ad essere geloso di Steffy: è ancora profondamente innamorato della Forrester. Non si tratta di preoccupazione, ne di semplice sfiducia nel nuovo pretendente, lo Spencer ha solo paura di perdere la sua Ex. Nonostante i tentativi, Liam non sembra persuaso dalla teoria della moglie, continua infatti a ripetere a Hope e a se stesso che la sua è ansia, non gelosia. Il problema dunque per Liam, è solo Finn!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn non si faranno frenare da Liam!

Steffy intanto, sorda agli appelli dell'ex, bacia appassionatamente il suo Finn. La ragazza non ha intenzione di fare marcia indietro per un capriccio di Liam. Lo Spencer ha scelto Hope ed è ora che anche Steffy abbia la possibilità di rifarsi una vita! Dal canto suo neppure Finn è intimidito dalle accuse e dalle minacce del suo avversario in amore. Il medico si rende conto che il clima di tensione non giova a Steffy, ed è molto rammaricato del fatto che sia proprio lui la causa di questa crisi familiare, ma reputa prepotente e irragionevole la richiesta di Liam. Insomma, ama Steffy e lo Spencer se ne dovrà fare una ragione, perché lui non rinuncerà!

Hope invita Liam a lasciare Steffy libera, nella Puntata di Beautiful del 24 novembre 2021

Hope si schiererà in favore di Steffy e Finn, la Logan infatti, inviterà Liam a lasciare che la sorellastra viva serenamente la sua nuova relazione con il dottore. Un appello in favore della coppia, ma anche un modo per mettere in guardia il marito: Hope vuole far capire a Liam che con il suo atteggiamento sta nutrendo mille dubbi e soprattutto, sta mettendo a rischio il loro matrimonio. Nel frattempo un'altra coppia traballa a causa dell'entrata in scena di un terzo incomodo. Stiamo ovviamente parlando di Zoe e Carter, da quando infatti Zende è tornato a Los Angeles, l'interesse della modella per l'avvocato, è andato scemando. Zoe, nonostante la dolce dichiarazione di Carter, continua a flirtare alle sue spalle con l'aitante Forrester.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.