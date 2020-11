Beautiful Anticipazioni 24 novembre 2020: Shauna tradisce Ridge rivelando della notte trascorsa insieme...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 24 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Shauna ha promesso di mantenere il segreto, eppure, appena rincasata, spiffererà tutto...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna rivela a sua figlia di aver trascorso la notte con Ridge, e lei disapprova. Dopo la tempesta, ritorna il sereno tra Ridge e Brooke.

Shauna tradisce il patto con Ridge e racconta tutto a Flo, nella Puntata del 24 novembre 2020

Ridge chiederà a Shauna di non rivelare nulla a Brooke della notte trascorsa insieme. La Fulton pronta a dimostrare al Forrester la sua gratitudine e anche la sua stima, si dirà subito d'accordo e accetterà di mantenere il segreto. In realtà al rientro a casa, Shauna rivelerà a Flo di aver dormito nello stesso letto con Ridge Forrester e aggiungerà "è stato fantastico".

Beautiful Anticipazioni: Shauna non è disposta a rinunciare al suo sogno d'amore

Shauna ha vissuto intensamente quell'unico bacio strappato a Ridge, in realtà troppo ubriaco, e vaneggia su una possibile relazione con il Forrester, sognando di svegliarsi tutte le mattine accanto lui. Flo cerca di riportarla alla realtà, ricordandole che l'uomo è felicemente sposato con sua zia Brooke e consigliandole di non aggravare la loro situazione seducendo il marito della Logan. Ma Shauna non sembra così cauta, anzi, insiste dicendo che non bisogna rinunciare ai proprio sogni, almeno in amore. E' per questo che le consiglia di riprendersi Wyatt...

Beautiful Anticipazioni: Ridge torna a Brooke e le racconta una bugia

Dopo essere stato rincuorato da Shauna, riguardo alla notte trascorsa insieme e al loro patto di segretezza, Ridge fa ritorno a casa. Brooke ha avuto paura di non rivederlo più ed è felice di riabbracciarlo. Il Forrester deve però delle spiegazioni a sua moglie. Lo stilista si scusa con lei per non averle risposto al cellulare ma, durante la sera, la batteria si è completamente scaricata e lui si è ubriacato al Bikini Bar. Ridge dice a Brooke di essere stato soccorso da Carter e Danny e di aver passato la notte in una delle camere del locale, impossibilitato a rimettersi alla guida. La Logan sembra crederci ma le bugie hanno le gambe corte...

