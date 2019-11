Beautiful Anticipazioni 24 novembre 2019: Reese è un uomo pericoloso

Anticipazioni TV

Il padre di Zoe non è così integerrimo come vuole far credere...

Nella puntata di Beautiful di domenica 24 novembre 2019 vedremo Reese dimostrarsi un tipo piuttosto losco. Intanto, Hope e Liam hanno scelto il nome per la nascitura. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.00.

Reese non è un tipo affidabile nell'episodio di Beautiful del 24 novembre 2019

Zoe è preoccupata per la presenza di suo padre a Los Angeles. Infatti, la ragazza, che ormai si è sistemata alla Forrester Creations, e si sta riavvicinando al suo amato Xander, teme che Reese possa comprometterla. I motivi, in verità, sono due: da una parte, l'uomo ha dimostrato di nutrire un certo interesse per Taylor, la quale, alla casa di moda, non è ben vista, dall'altra parte, invece, il problema è lui stesso. In effetti, il dottore nasconde un passato fatto di gioco d'azzardo e debiti... e, probabilmente, non è un passato poi così lontano, anzi. Il padre di Zoe è un uomo dissoluto, e che, sicuramente, non ispira fiducia.

Beautiful: Hope e Liam hanno deciso come si chiamerà la figlia

Hope aveva riunito le donne Logan affinché tutte insieme scegliessero il nome da dare alla bambina che la ragazza sta per mettere al mondo. La giovane Logan ne aveva discusso a lungo con la madre e con le zie, Donna e Katie, anche per cercare di distrarsi e rilassarsi dato il costante stato di allarme in cui lei e Brooke vivono a causa di Taylor. Ma, nonostante le diverse proposte, le donne non ne erano venute a capo. Così, Hope ne parla con il padre della nascitura, Liam. I coniugi si confrontano e, alla fine, si trovano d'accordo su un nome. Hanno deciso: la figlia si chiamerà Beth.

