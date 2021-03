Beautiful Anticipazioni 24 marzo 2021: Liam vuole mettere in chiaro le cose con Thomas, risposando Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 24 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Liam, dopo le minacce di morte ricevute da Thomas, chiede a Hope di sposarlo.

Beautiful Anticipazioni: Liam affronta ancora una volta Thomas

Sono tutti dell'idea che sia giusto dare una occasione a Thomas, ma non Liam. Neppure Brooke sembra convinta del repentino cambiamento del Forrester, ma Ridge le ha proposto di strappare i documenti del divorzio e la Logan sta riflettendo sulla possibilità di mitigare la propria posizione. Steffy ha cercato di convincere lo Spencer a essere positivo e a vedere del buono in ciò che sta accadendo, ma Liam proprio non riesce a credere ai buoni propositi di Thomas. Questa certezza che ostinatamente si insinua nella mente di Liam, lo spinge ad affrontare ancora una volta Thomas per fargli sapere che lo terrà d'occhio.

Thomas minaccia Liam di morte, nella Puntata di Beautiful del 24 marzo 2021

Lo scontro sarà durissimo e Thomas finirà per minacciare di morte Liam. Per il Forrester, Liam è uno ostacolo da eliminare, è l'unico a non credere alla sua redenzione, addirittura Hope sembra essere caduta nella trappola. E' per questo che lo stilista tenterà prima di sminuirlo e screditarlo, come fosse lui il pazzo a non fidarsi della sue buone intenzioni, poi passerà alle maniere forti, intimando a Liam di non mettergli più i bastoni tra le ruote o sarà costretto ad eliminarlo.

Beautiful Anticipazioni: Liam chiede a Hope di sposarlo!

Ovviamente sarà la parola di Liam contro quella di Thomas. Liam nutre profondo rancore per il Forrester e queste è ben chiaro a tutti, le sue accuse dunque avranno scarso credito e il suo appello cadrà nel vuoto. A Liam non resta che una cosa, mettere al sicuro Hope e il loro futuro di coppia, sposando nuovamente la Logan e dunque ufficializzando il loro legame. E' per questo che si recherà dalla compagna e le farà una dichiarazione disperata e sincera: "Ti amo e voglio che torni ad essere mia moglie!"

