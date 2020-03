Beautiful Anticipazioni 24 marzo 2020: Wyatt mette in guardia Liam. Hope è in pericolo

Anticipazioni TV

Wyatt teme che Hope possa ricadere nel baratro della disperazione a causa della morte di Caroline e confessa al fratello la sua preoccupazione.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – martedì 24 marzo 2020 – Wyatt e Liam riflettono sulla morte di Caroline e su come questa tragedia potrebbe influire su Hope. La Logan intanto aiuta Thomas ad affrontare la perdita di sua moglie, infondendogli coraggio. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt preoccupato per Liam e Hope in questa puntata di Beautiful del 24 marzo 2020

Dopo i funerali di Caroline, Hope si è dimostrata molto disponibile nei confronti di Thomas e Douglas. La ragazza è certa di poter dare una mano al ragazzo, visto il dolore che li accomuna. Proprio questo dettaglio ha portato Taylor a escogitare un piano diabolico: avvicinare suo figlio a Hope e lasciare campo libero a Steffy con Liam. Wyatt, al contrario, è molto preoccupato per la famiglia di suo fratello. Il giovane pensa infatti che la tragedia che li ha colpiti, possa essere un duro promemoria della perdita di Beth e che sua cognata possa uscirne ancora una volta distrutta. Liam è fiducioso che sua moglie saprà far fronte a questi nuovi problemi ma non sa che la giovane figlia di Brooke si è già messa nei guai.

Beautiful: Hope consola Thomas e Douglas le chiede di essere la sua mamma

Thomas è molto felice che Hope sia stata presente alla cerimonia per l'ultimo saluto a Caroline e la ringrazia per aver distratto Douglas. La ragazza conferma al Forrester che starà vicino al piccolo fino a quando ne avrà bisogno. All'improvviso, il bambino fa capolino nella stanza, cercando sua madre e Hope interviene ricordandogli che la sua mamma è in paradiso e che veglierà sempre su di lui. Il piccolo l'abbraccia e sotto gli occhi compiaciuto di Thomas, le fa una domanda: “vuoi essere la mia mamma?”. Per Hope sarà il colpo di grazia!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 marzo 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.