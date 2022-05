Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2022: le Logan in ansia per Hope e Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Donna, Brooke e Katie parlano della separazione di Hope e Liam. Tutti sperano che Hope possa perdonare il tradimento del marito e che ritornino ad essere una coppia felice.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole chiudere con Liam!

Le parole di Hope risuonano nella testa di Liam, la Logan ha affermato di voler mettere uno stop al loro matrimonio. Lo Spencer è distrutto, sperava che la notizia sulla paternità del bimbo di Steffy, potesse cambiare le cose e aiutare lui e Hope a ricostruire la loro famiglia, ma la ferita della Logan è troppo profonda per essere coperta con un cerotto. Liam l'ha comunque tradita e ha rivelato alla Forrester di continuare ad amarla.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ha pregato Hope di perdonare Liam

Hope da giorni è pensierosa, nonostante la lieta novella riguardante la paternità del bambino di Steffy, non sembra comunque aver ritrovato la serenità sperata, ne la forza di perdonare. Liam l'ha comunque tradita con la sorellastra facendole completamente perdere fiducia. Brooke, pur comprendendo l'ansia di Hope, ha cercato di convincerla ad andare avanti e ad abbandonare ogni riserva e perdonare suo marito così da poter ricominciare da capo più uniti di prima.

Le Logan sono preoccupate per Hope e Liam, nella Puntata di Beautiful del 24 maggio 2022

Nonostante le belle parole di Brooke sulla seconda occasione offerta dal destino, Hope è andata dritta per la sua strada e senza esitazione ha chiarito a Liam di non riuscire a fare finta di nulla e di voler, almeno per il momento, rallentare. I due ragazzi hanno avuto un lungo colloquio privato, le rispettive famiglia non sanno ancora nulla dell'esito di questo faccia a faccia, ma sia le Logan che gli Spencer sperano in una rappacificazione. Donna, Brooke e Katie sanno bene quanto sia dura una separazione, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo, parlano proprio di questo speranzose che Hope abbia fatto la scelta giusta: dare una possibilità a Liam e soprattutto alla loro famiglia.

