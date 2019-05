Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2019: Una sorpresa per Bill. Chi busserà alla sua porta?

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 24 maggio 2019, Liam si presenta a casa di suo padre, per chiarire finalmente quanto successo con Steffy. Bill spera che il figlio possa perdonarlo e giura di aver amato sinceramente la Forrester. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill sorpreso in questa puntata di Beautiful del 24 maggio 2019

Liam e Hope pensano alle loro nuove nozze ma il ragazzo ha ancora una situazione da risolvere. Si reca così da Bill per chiarire una volta per tutto quanto successo con Steffy. Il magnate è sorpreso di vedere suo figlio davanti alla porta di casa sua e lo invita a entrare. Liam gli fa notare di aver quasi rovinato la vita ai suoi figli ma per fortuna la Forrester è stata più intelligente e sensibile di lui e ha deciso di lasciarlo. Suggerisce al padre di trovare qualcuno della sua età e di scusarsi con tutti per il suo comportamento.

Bill chiede perdono a Liam

Liam ammonisce violentemente suo padre e Bill accusa il colpo. Il magnate sembra sinceramente pentito e colpito dalla scelta di Steffy di annullare il loro matrimonio. Giura al figlio di aver amato veramente la Forrester ma di aver capito di esserne stato ossessionato e si pente di non aver rispettato l'amore tra suo figlio e la bella figlia di Ridge. Spera che il ragazzo possa perdonarlo e gli permetta di ritornare nella sua vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 maggio 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.