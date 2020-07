Beautiful Anticipazioni 24 luglio 2020: Brooke ha ragione, Hope soffrirà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 24 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Brooke è preoccupata e ha ragione: Hope è troppo fragile e Thomas troppo pericoloso!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Hope vuole partecipare alla festa in spiaggia organizzata da Steffy e Liam. Brooke non è però d'accordo che sua figlia passi del tempo con Thomas. La Logan ha infatti il timore che il ragazzo possa essere nocivo per lei. Ed effettivamente Brooke non avrà tutti i torti. Thomas ha progettato qualcosa di diabolico per mettere in cattiva luce Liam e affondare gli artigli su Hope. Quello che nessuno ha però calcolato, è la tenera ma anche preoccupante reazione di Hope, quando stringerà tra le braccia Phoebe...

Beautiful: Brooke è preoccupata per Hope...

Hope vuole partecipare alla festa in spiaggia che Steffy e Liam hanno organizzato nonostante la morte di Emma. La ragazza vuole passare una giornata rilassante, lontana dalle brutte notizie. Brooke non è però contenta che sua figlia raggiunga la casa sulla scogliera e che passi del tempo con Thomas, così come teme che vedere Liam accanto alla sua ex moglie non sia certo una buona idea. Hope è però determinata a seguire il suo istinto e insieme a Thomas e Douglas raggiunge la casa sulla scogliera.

Beautiful: Il diabolico Piano di Thomas!

Brooke non ha tutti i torti a essere preoccupata per sua figlia. La Logan ha intuito le cattive intenzioni del figliastro, eppure né Hope né Ridge sembrano volerla ascoltare. Il Forrester senior è stanco di questo Brooke VS Thomas e cerca di convincere la moglie che suo figlio è la persona giusta per Hope. Ma mentre lo Stilista è certo di poter garantire per Thomas, il ragazzo progetta un diabolico colpo ai danni di Liam. Vinnie, si e presentato infatti a casa Forrester con una bustina contente droga e l'ha consegnata a Thomas. Purtroppo, secondo anticipazioni, non sarà il Forrester a farne uso!

Hope chiama Phoebe, Beth! Nella puntata di Beautiful del 24 luglio 2020

Giunti alla casa sulla scogliera, Hope, Thomas e Douglas, corrono subito a salutare le piccole. Douglas è molto felice di stare con le cuginette, ma la più emozionata è sicuramente Hope, entusiasta all'idea di poter finalmente coccolare la piccola Phoebe. Tra lei e la bambina c'è qualcosa di inspiegabile. Un legame unico. Hope la strige a sé, osservata da Liam, un po' intimorito dall'effetto della bambina sulla fragile Logan. Dopo un attimo la sente sussurrare: "Beth". Liam è intenerito, ma anche tremendamente addolorato da questa scena...

