Beautiful Anticipazioni 24 luglio 2019: Ridge e Thorne uniti contro Bill

Ridge e Thorne sono convinti che Katie abbia preso la giusta decisione mentre Brooke continua a essere preoccupata per Bill.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 24 luglio 2019, Ridge continua a sostenere che Katie debba continuare con la guerra per la custodia di Will mentre Brooke non è d'accordo con suo marito e ha paura che Bill perda suo figlio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke preoccupata per il futuro di Will nella puntata di Beautiful del 24 luglio 2019

Katie ha deciso di seguire il consiglio di Thorne e di procedere con la causa per l'affidamento esclusivo di suo figlio. La Logan, forte di avere al suo fianco un uomo come il Forrester, ha deciso di imbarcarsi in una guerra senza esclusione di colpi. Bill è un avversario temibile e sicuramente non si lascerà scappare nessuna occasione per mettere in cattiva luce la sua ex compagna e impedire che il giudice gli porti via Will. Brooke è molto preoccupata. Sin da subito non è stata d'accordo con la battaglia legale messa in moto da sua sorella e non ha mai creduto che lo Spencer fosse poi un padre così terribile. Certo in passato ha compiuto degli errori, soprattutto nei confronti dei suoi figli maggiori Liam e Wyatt, ma è certa che possa redimersi e imparare dal passato.

Ridge ha un asso nella manica nella soap Beautiful

Ridge è invece felice che suo fratello abbia ufficializzato il suo rapporto con Katie e abbia soprattutto spinto la donna ad allontanarsi da Bill. I fratelli Forrester sono uniti in questo momento cruciale, contro il loro nemico comune. Ridge ha però in serbo un asso nella manica e di certo piegherà finalmente lo Spencer. Spinge dunque Katie a continuare con la sua battaglia, pronto a sferrare l'ultimo attacco – quello decisivo – contro l'editore. Ma cosa avrà in mente? E perché è così convinto della riuscita del suo “piano”?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.