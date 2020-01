Beautiful Anticipazioni 24 gennaio 2020: Hope vuole la verità! Com'è morta Beth?

Anticipazioni TV

Hope e Liam incontrano Reese e gli chiedono spiegazioni su come sia morta la piccola Beth.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 24 gennaio 2020 – Hope continua a ripensare alla notte in cui ha perso la sua Beth e vuole delle risposte alle sue domande. Inaspettatamente, in clinica, lei e Liam incontrano Reese e lo subissano di domande. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope vuole risposte sulla morte di Beth nella puntata di Beautiful del 24 gennaio 2020

Liam accompagna Hope in clinica per i controlli di routine dopo il parto. La Logan si sente a disagio; ritornare dalla ginecologa dopo quello che è successo è per lei un dolore troppo grande. La ragazza continua a non capacitarsi che abbia perso un'altra volta suo figlio e vorrebbe sapere esattamente come è andata ma soprattutto se ci fossero speranze per la bambina. Inaspettatamente arriva colui che può darle tutte queste risposte: Reese. Il dottore si scusa ancora con loro per non essere riuscito a salvare Beth ma purtroppo, a causa del distaccamento di placenta, non c'era nulla da fare.

Beautiful: Reese si assicura che Flo abbia portato a termine il suo piano

Steffy ha siglato i documenti per l'adozione e abbraccia sua figlia con tenerezza. Intanto Taylor, nella casa sulla scogliera, informa Ridge di quanto sta succedendo ed è pronta a consegnare il restante denaro a Reese. Il dottore ha finalmente risolto tutti i suoi problemi e si assicura che la sua amica Flo abbia portato a termine il loro piano. Per questo le manda un messaggio, invitandola a fargli sapere quando la firma dei documenti sia finalmente conclusa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 gennaio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.