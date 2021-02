Beautiful Anticipazioni 24 febbraio 2021: Steffy e Liam sempre più complici

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, mentre Steffy e Liam si augurano che Thomas dimentichi Hope, lui al contrario continua a sfruttare l'ascendente di Douglas su Hope per il suo personale tornaconto.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy sono complici

Steffy rinfaccia apertamente a Hope di aver taciuto il presunto omicidio del fratello e di averlo manipolato affinché concedesse l'adozione di Douglas. Hope si trova a fronteggiare da sola le accuse di Steffy, Liam non la pensa come la Forrester, ma non si sente di contraddirla, del resto Hope ha tenuto nascosto anche a lui l'incidente con Thomas. Steffy c'è stata per Liam in questo difficile periodo e lo Spencer sa che in fondo sono dalla stessa parte: per entrambi, l'unica cosa importante, è il bene dei bambini.

Steffy e Liam condividono lo stesso pensiero su Thomas e Hope, nella Puntata di Beautiful del 24 febbraio 2021

E' partendo da questa rinsaldata complicità che i due ex si troveranno a condividere il loro punto di vista e le loro speranze. Liam e Steffy sono d'accordo sul fatto che Thomas debba finalmente riuscire a liberarsi della malsana ossessione di Hope, certo il punto di vista di Steffy nei confronti del fratello è comprensivo e compassionevole, quello di Liam invece è di condanna, ma di fatto entrambi condividono il pensiero che i due debbano allontanarsi. Ora però che Douglas è legittimamente figlio di Hope, credete che sarà davvero possibile separarli?

Beautiful Anticipazioni: Thomas continua a usare Douglas per arrivare a Hope

Steffy ha accusato Hope di aver manipolato Thomas per ottenere la custodia di Douglas, come se quello della ragazza fosse solo un capriccio. La Forrester è infatti convinta che in fondo suo fratello sia un buon padre e che gli errori compiuti nel passato non diano a Hope il diritto di sottrargli un figlio, l'amorevole sorella però, non è obiettiva: Thomas non si è fatto manipolare, anzi, sta usando ancora una volta il piccolo, consapevole di poter così influenzare le scelte di Hope e la sua vita.

