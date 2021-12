Beautiful Anticipazioni 24 dicembre 2021: Hope e Steffy ingannate da Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 24 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope e Steffy, ingenuamente, si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere in Thomas. Le due non immaginano di essere state ingannate.

Beautiful Anticipazioni: Liam scopre il segreto di Thomas

Pronto a smascherare il suo folle rivale, Liam deciderà di andare a controllarlo. Si tratterà della mossa giusta, arrivato di fronte a casa di Thomas infatti, spiando dalla finestra, vedrà il manichino scomparso dalla Casa di Moda, quello con le sembianze di Hope. Liam, sconvolto decide di bussare alla porta di Thomas e affrontarlo. Come andrà a finire? Il Forrester da giorni ascolta la voce del manichino che gli sussurra all'orecchio di uccidere Liam!

Hope e Steffy sono d'accordo di dare una seconda occasione a Thomas, nella Puntata di Beautiful del 24 dicembre 2021

Nel frattempo Hope, ignara di tutto parla con Steffy e con lei si rallegra dei miglioramenti di Thomas. Il Forrester si sta impegnando molto sul lavoro e Hope ha messo da parte i suoi timori per accoglierlo nuovamente in squadra. Una seconda occasione che il ragazzo sta dimostrando di meritare sia in azienda che nella vita. Oltre infatti a confermare le sue doti da stilista, Thomas si comporta finalmente come un buon padre per il piccolo Douglas.

Liam può finalmente dimostrare a Steffy e Hope di avere ragione sul conto di Thomas

Hope condivide con Steffy l'idea che Liam sia troppo rigido e severo con Thomas, tanto da non vedere i grandi stravolgimenti che sta apportando alla sua vita. Purtroppo le ragazze si sono lasciate ingannare e lo Spencer fatica a dimostrare la sua teoria, ora però la situazione sta per cambiare: Liam ha scoperto il segreto di Thomas. Come la prenderanno Steffy e Hope quando scopriranno che il Forrester tiene in casa un inquietante manichino di Hope?

