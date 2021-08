Beautiful Anticipazioni 24 agosto 2021: Eric mette in guardia Quinn e Shauna. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 24 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Eric informa Quinn e Shauna che il loro piano fallirà di sicuro. Brooke e Ridge torneranno insieme!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Eric è tornato a Villa Forrester dopo aver parlato con la Logan. Il Forrester è furioso con sua moglie e mette in guardia sia Quinn che Shauna che tra Brooke e Ridge tutto si sistemerà. Il capofamiglia è convinto che la relazione tra suo figlio e la biondissima protagonista della soap, non sia per nulla arrivata al capolinea e che – come successo in altre occasioni – i due riusciranno a mettere una toppa sui loro problemi. Sono fatti l'uno per l'altra e presto torneranno insieme. La Fulton e la Fuller devono rinunciare a cantar vittoria. Perderanno, è sicuro!

Eric mette in guardia Quinn e Shauna in Beautiful Anticipazioni 24 agosto 2021

Quinn ha messo in guardia Shauna di non avere alcun pentimento. Il suo matrimonio con Ridge è quanto di più bello possa esserle capitato e anche lui si accorgerà – molto presto – che è lei la donna giusta. Il dialogo tra le due donne – sempre più complici – verrà interrotto da Eric. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester senior metterà subito in chiaro i suoi pensieri. Non sosterrà le nozze tra suo figlio e la Fulton e crede che sia stato un errore che i due si siano sposati. Eric è certo infatti che la donna giusta per Ridge sia Brooke e che per i due ci sia ancora speranza. Dirà quindi a sua moglie e alla sua amica, di non pensare di averla avuta vinta. Non possono infatti cantare vittoria per troppo tempo e si illudono se pensano che le cose non torneranno presto quelle di una volta. Shauna non sarà la moglie di Ridge per sempre. È questione di giorni e a Villa Forrester tornerà trionfante Brooke Logan.

Anticipazioni Beautiful: Liam preoccupato per Steffy

Mentre Ridge continua a pregare sua moglie di dargli un'altra possibilità, Bill non si dà pace per l'incidente di Steffy. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il ragazzo tenterà di rincuorare il padre. La ragazza è a casa e sembra stare meglio. Ma una telefonata lo metterà di nuovo sull'attenti. La Forrester lo chiamerà per chiedergli una mano; deve fare una commissione – comprare gli antidolorifici – e lo pregherà di occuparsi di Kelly mentre lei sarà via. Liam, capito che qualcosa non va, si affretterà a raggiungerla, scoprendo che la sua ex moglie è costretta a fare ricorso ancora ai forti medicinali prescritti dal dottor Finnegan. Le sue condizioni sono ancora molto preoccupanti. Quando riuscirà a riprendersi totalmente?

Beautiful Anticipazioni: Bill scopre che Brooke e Ridge hanno divorziato

Prima che Liam raggiunga Steffy, sia lui che Bill scopriranno che Brooke e Ridge hanno divorziato. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due uomini verranno informati da Justin – stupito quanto loro di quello che è successo. Lo Spencer senior non potrà fare a meno di pensare alla sua ex moglie e a come possa sentirsi ora che è tornata single. Il magnate non potrà nascondere a se stesso di provare ancora qualcosa per lei e questo sarà terreno fertile per l'astuta Quinn. La Fuller – abbandonata da Eric – deciderà di agire ancora una volta alle spalle di suo marito e di spronare Bill a tornare alla carica con Brooke. Per questo si recherà nel suo ufficio pronta a far capitolare il capo delle Spencer Publications!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.