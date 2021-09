Beautiful Anticipazioni 23 settembre 2021: Bill provoca Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Bill sa della rabbia che Ridge cova nei suoi confronti, eppure decide di provocarlo, solo Justin riuscirà a placare gli animi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Bill si diverte a punzecchiare Ridge sul suo rapporto con Brooke, e Justin placa gli animi. Eric esorta Brooke a tentare l'impossibile per tornare con Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Steffy si confida con Finn!

Steffy racconta un po' della sua vita a Finn e gli spiega quale legame la lega a Hope e a sua madre. Il medico continua ad assicurare alla Forrester il suo appoggio e sembra che tra i due le cose stiano prendendo una piega romantica. Intanto Hope raggiunge Liam da Bill. La Logan è molto preoccupata per la sua sorellastra dopo che quest'ultima ha avuto una reazione violenta e aggressiva contro di lei. Ne parla quindi con suo marito, anche lui molto in ansia per la sua ex moglie e madre di sua figlia Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Ridge in competizione con Bill

A preoccupare Hope non sono solo le condizioni della sorellastra, ma anche il dramma che sta vivendo sua madre. Ridge ha deciso di non perdonare Brooke, il Forrester dopo aver ascoltato una conversazione tra Brooke e Bill è convinto che la sua compagna ami ancora lo Spencer. Brooke è stata messa a dura prova, ha trovato Ridge a letto con Shauna, e ora è furiosa: lei non ha tradito Ridge, si tratta solo dell'ennesimo fraintendimento, probabilmente manipolato proprio dalle su nemiche Shauna Fulton e Quinn Fuller. Bill è tornato alla carica e lei l'ha rifiutato, insomma, la povera Logan, non sa più come spiegarsi: non ha delle mire sul marito di sua sorella! Eppure Ridge continua a fremere di gelosia e sentirsi profondamente in competizione con il suo nemico, Bill.

Bill provoca Ridge! Nella Puntata di Beautiful del 23 settembre 2021

Bill sa della rabbia che Ridge cova nei suoi confronti; il Forrester, già furioso con lo Spencer per aver causato la sua rottura con Brooke, lo ritiene responsabile anche del tragico incidente accorso a sua figlia e della grande sofferenza che la poverina sta vivendo. Provocare l'avversario e spingerlo allo scontro non è una mossa saggia, eppure l'imprenditore sembrerà pronto ad abbandonare ogni cautela: Bill punzecchierà Ridge su un argomento caldo, il rapporto con Brooke. Solo il provvidenziale intervento di Justin riuscirà ad evitare lo scontro diretto. Nel frattempo a Villa Forrester, Brooke trova conforto nel suo alleato di sempre, Eric. Il Capofamiglia la esorterà a combattere per Ridge e tentare l'impossibile per riuscire a riprenderselo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 settembre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.