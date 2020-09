Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata del 23 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Hope mette a tacere Douglas e parte in luna di miele con Thomas. Il bambino riesce però a rivelare a Liam di sapere dove si trova Beth.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata di mercoledì 23 settembre 2020, in onda alle 13.40 su Canale5. Nelle trame dell'episodio, Douglas continua a dire a Hope e Liam che Beth è viva. La Logan però risponde con stizza alle affermazioni del bambino e non credendo a quello che il piccolo sta dicendo, parte in luna di miele con Thomas. Lo Spencer invece continua a indagare, convinto che il piccolo non stia dicendo bugie.

Douglas ha rivelato a Hope che Beth è viva. Il bambino non ha potuto mantenere il segreto di suo padre e sicuro di dare una gioia alla sua nuova mamma, le ha confessato questo grande segreto. La reazione della Logan è però molto strana. La ragazza non vuole ascoltare le parole del piccolo e gli impone di stare zitto, per poi lasciare la stanza e apprestarsi a partire con Thomas in luna di miele. Hope non vuole neanche sentir nominare il nome della sua piccolina e continua imperterrita per la sua strada, ancora all'oscuro di essere finita in un terribile tranello. Liam invece, che ha già dei sospetti, vuole vederci chiaro nella faccenda.

Hope ha deciso di partire per la luna di miele con Thomas nonostante quello che ha detto Douglas. Nel frattempo Flo continua a pensare alla cattiveria che ha dimostrato il Forrester nei confronti della sua povera moglie. La ragazza ha l'ennesimo confronto con Zoe ma, come era prevedibile, le due non hanno la stessa opinione e finiscono nuovamente per litigare. La Fulton non riesce più a sopportare il peso della colpa che, ormai da mesi, si sta portando addosso, ed è pronta a dire tutto a sua cugina.

Hope e Thomas hanno lasciato Douglas con Steffy e Liam. La Logan è fuggita da casa della sorellastra dopo aver sentito le parole del piccolo e con il cuore in gola ha salutato tutti molto velocemente, per partire con Thomas in luna di miele. Douglas rimane da solo con Liam ed è deluso della reazione della sua nuova mamma; pensava di renderla felice dicendole che Beth è ancora viva. Lo Spencer cerca di indagare su quanto appena detto dal suo “nipotino” e mentre Steffy si sta occupando di Kelly e Phoebe, scopre che il piccolo sa dove si trova Beth e può indicarglielo. Il mistero si infittisce!

