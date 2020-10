Beautiful Anticipazioni 23 ottobre 2020: Thomas vuole vendetta! Douglas la pagherà...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 23 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Thomas vuole vendetta ed è pronto a punire Douglas per il suo tradimento.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Hope ha chiesto l'annullamento del matrimonio e ha informato per telefono Thomas della sua decisione. Il Forrester è devastato ed è pronto a prendersi la sua vendetta contro il piccolo Douglas. Il bambino sta vivendo a casa dei nonni ma suo padre riesce, con uno stratagemma, a farlo portare a casa di Vinny, pronto a dargli una lezione.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole l'annullamento

Hope ha chiesto l'annullamento del matrimonio e dopo aver comunicato al marito le sue intenzioni - scatenandone la rabbia e la frustrazione - attende che Thomas esca allo scoperto, per costringerlo a firmare le carte che le ha appena portato Carter. La Logan sta però ancora una volta sottovalutando la pericolosità del ragazzo e crede che, una volta divorziati, la sua vita tornerà alla normalità. Niente di più sbagliato visto che Thomas pensa che l'unica cosa che li possa separare sia la morte e intende riprendersi ciò che è suo. L'unica ad accorgersi della vera natura del Forrester jr. sembra essere Brooke, che teme la vendetta del suo figliastro.

Anticipazioni Beautiful: Ridge in pena per Thomas

Thomas è accusato di omicidio ma Ridge non ci sta. Proverà che suo figlio è innocente e non lo lascerà ad affrontare da solo questo calvario. Il Forrester sembra avere delle bende sugli occhi ma sua moglie è ben consapevole che Thomas è pericoloso. Lo stilista è molto provato dalla situazione e crede di essere in parte colpevole delle stranezze di suo figlio. È a causa delle sue continue assenze, durante la sua infanzia, che il giovane sembra essere così squilibrato. Ridge ignora ancora che le cose andranno a peggiore e che a pagarne le conseguenze sarà Douglas.

Thomas giura di vendicarsi di Douglas in questa puntata di Beautiful del 23 ottobre

Dopo che Thomas ha lasciato la sua casa, Douglas è andato a vivere a casa dei nonni. Il bambino è molto preoccupato di aver fatto arrabbiare suo padre e non valgono molto le rassicurazioni di Brooke, sul fatto che non gli accadrà mai nulla. Il piccolo sta cercando di non pensarci ed è pronto a passare una giornata allo zoo con Amelia. La ragazza, all'improvviso, riceve una telefonata da Thomas. Il giovane, con uno stratagemma, riesce a convincerla a portare il piccolo a casa di Vinny, pronto a dare una lezione a quel moccioso che lo ha tradito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 ottobre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.