Beautiful Anticipazioni 23 ottobre 2019: Liam vuole che Taylor stia lontano da Kelly

Liam è preoccupato per il ritorno di Taylor e chiede a Steffy, felice di riveder sua madre, di tenerla lontana dalla loro bambina.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 23 ottobre 2019, ci rivelano che Taylor tornerà in città e Steffy sarà molto felice di riabbracciare sua madre. Liam non sarà però dello stesso avviso. Il ragazzo ha infatti scoperto che la madre della Forrester ha sparato a Bill, suo padre. Ma scopriamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Taylor torna a Los Angeles in questa puntata di Beautiful del 23 ottobre 2019

Steffy è molto felice che sua madre sia tornata a casa. Taylor ha lasciato Los Angeles per curarsi, dopo aver evidentemente perso la testa e aver tentato di uccidere Bill. Madre e figlia condividono dei momenti molto dolci con Kelly. La Forrester mostra entusiasta la sua bambina alla sua adorata mamma ma Taylor, piuttosto scocciata, riflette sul fatto che non sia giusto che Liam stia con Hope e non si accanto alla sua vera e autentica famiglia. La dottoressa crede che la colpa sia solo di Brooke ed esorta Steffy a prendere una posizione. La ragazza però non è del suo stesso avviso e le chiede di mantenere la calma. Tutte e due, poi, riflettono sul cambiamento di Bill e sperano che il magnate non decida di denunciarle entrambe.

Liam teme il ritorno di Taylor in Beautiful

Steffy saluta sua madre e più tardi accoglie Liam, arrivato a casa sua per visitare Kelly. La ragazza rivela al suo ex marito che sua madre ha fatto ritorno in città e che è preoccupata che Bill decida di denunciarla. Lo Spencer junior non è contento dell'arrivo della sua ex suocera e teme che il tempo passato in clinica, non sia bastato per riportarla sulla retta via. Liam ha scoperto che Taylor ha sparato a suo padre e non vuole in nessun modo che stia vicino alla sua bambina. Chiede quindi a Steffy di stare attenta e di non lasciare incustodita la loro figlia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.