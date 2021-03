Beautiful Anticipazioni 23 marzo 2021: Thomas vuole riavvicinarsi a Hope senza destare sospetti...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, la relazione tra Zoe e Thomas contribuisce a far credere a tutti che lui sia veramente cambiato. Ma l'ambiguità di Thomas non tarda a manifestarsi.

Zoe sembra riuscita a cambiare Thomas, a liberarlo dall'ossessione nei confronti di Zoe, Steffy e Ridge non possono che mostrare grande gratitudine per la Buckingham. Brooke non ripone alcuna fiducia in Thomas, anzi, è certa che Zoe sia solo un "rimpiazzo" strategico. Liam invece, spera davvero che il suo piano abbia funzionato e che Zoe, messa alle calcagna di Thomas per spiarlo, sia riuscita addirittura a farlo innamorare. Purtroppo lo Spencer sa bene quanto Thomas possa essere machiavellico, a preoccuparlo inoltre è l'atteggiamento di Hope di fronte alla nascente relazione: la ragazza ha ammesso che sarebbe molto felice di vedere il fratellastro finalmente innamorato di una donna che lo corrisponda, ma ovviamente quella donna non può essere certo Zoe. Hope non ha perdonato la modella e non si fida di lei, soprattutto teme che possa interferire nel rapporto con Douglas, di recente adottato.

Il piano di Thomas sta funzionando, il ragazzo è riuscito a suscitare l'interesse della sua famiglia e ora che gli tutti gli occhi sono puntati su di lui e sulla sua nuova relazione, il ragazzo è pronto a fare un passo avanti per confermare i suoi sentimenti per Zoe, dichiarandosi pubblicamente. Il Forrester si sta assicurando la possibilità di riavvicinarsi piano piano ad Hope, senza destare sospetti. A diffidare però del suo comportamento sono Liam e Hope, nessuno dei due si è fatto ingannare. Ma, mentre lo Spencer è preoccupato e intimorito dalla farsa del nemico, Hope sembra quasi lusingata: Hope odia così tanto Zoe che è pronta ad accettare anche una "ricaduta" di Thomas pur di non vederlo accanto a quella criminale della Buckingham.

Ovviamente le intenzioni di Thomas non rimarranno a lungo celate, il ragazzo presto tornerà alla carica con Hope, il principale mezzo per colpirla sarà ovviamente Douglas, ma vi assicuriamo che anche la gelosia farà la sua parte: Thomas riuscirà a creare un clima di vera competizione tra Hope e Zoe, già acerrime nemiche.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.