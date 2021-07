Beautiful Anticipazioni 23 luglio 2021: Sally sbatte la testa e sviene. Flo approfitta della situazione...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Flo, nel tentativo di liberarsi, fa cadere Sally che batte la testa. Nel frattempo, Steffy ha un incidente in moto e rimane a terra priva di sensi.

Beautiful Anticipazioni: Flo vuole andare aventi col piano...

Il violento scontro tra Flo e Sally è culminato nell'aggressione dalla dottoressa Escobar che, intimorita al pensiero di vedere compromessa la propria posizione, ha messo ko la Fulton sferrandole un colpo alla testa. La povera Flo è svenuta, Sally è sconvolta e anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto. Le due capiscono di dover prendere subito una decisione e si accordano per spostare il corpo di Flo e portarlo via dall'appartamento dello Spencer prima che torni, poi però si scontrano sulle successive mosse. La stilista vuole andare avanti col piano - tenere prigioniera Flo finché non sarà riuscita a sedurre Wyatt - ma Penny capisce che ormai i rischi sono molto più elevati dei benefici.

Nella Puntata di Beautiful del 23 luglio 2021: Sally sbatte la testa e sviene, Flo approfitta della situazione per lanciare un SOS

La Spectra non cede alle pressioni della dottoressa che le intima di raccontare tutta la verità allo Spencer, anzi, decide di approfittare della situazione. Così, lega a un termosifone la povera Fulton, e si prepara a incontrare Wyatt, intenzionata a trascorrere una notte bollente. Nel frattempo, chiede a Penny d'inviare allo Spencer un messaggio dal telefono di Flo, in cui, fingendosi lei, dia il suo consenso a un ultimo ritaglio d'intimità con Sally. Flo, ripresa coscienza, ha sentito tutto e sta tentando di liberarsi per evitare che la nemica porti a compimento il suo piano. E' allora che, afferrandola per una gamba, la fa cadere. La Spectra batterà la testa rimanendo priva di sensi sul pavimento per diversi minuti e la Fulton può finalmente fare la sua mossa: scrive un messaggio contenente un sos all'interno della biancheria di Sally indirizzato al fidanzato!

Beautiful Anticipazioni: Steffy investita da un'auto. E' grave!

Intanto, per le strade di Los Angeles si consuma un'altra tragedia, si tratta di Steffy, la povera ragazza rimane coinvolta in un grave incidente in moto. La Forrester viene travolta mentre è alla guida della sua motocicletta da un'auto lanciata a tutta velocità. Le sue condizioni sono chiare fin da subito: è grave, rischia la vita! Fortunatamente l'uomo alla guida dell'altro mezzo si ferma per soccorrerla, anzi, quando riconosce Steffy, inizia una corsa contro il tempo per condurla in salvo!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 luglio 2021.

