Beautiful Anticipazioni 23 luglio 2019: Sally riapre la faida tra Steffy e Hope

Anticipazioni TV

Steffy e Hope discutono a causa di Sally. La Forrester ha infatti assunto la ragazza senza avvertire la sorellastra.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di lunedì 23 luglio 2019, Steffy e Hope discutono a causa di Sally. La Forrester ha infatti deciso di assumere la rossa senza neanche interpellare la sorellastra. Katie e Thorne intanto continuano a rendere nota la loro decisione di fidanzarsi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Sally fa discutere Hope e Steffy nella puntata di Beautiful del 23 luglio 2019

La scelta di Ridge di finanziare la Intimates ha delle conseguenze piuttosto pesanti su tutti i dipendenti della Forrester Creations. Tra questi anche Sally, decisa a prendersi la rivincita e a far capire a tutti il suo valore. La bella rossa ha iniziato a lavorare nella casa di moda, dopo aver risolto i suoi problemi con Thorne e Hope le ha dato l'occasione per mettersi in mostra, nella sua sfiliata per Hope for the future. Ma con la collezione della Logan fuori dai piani dell'azienda, la Spectra deve puntare a un altro componente della famiglia: Steffy. La Forrester decide di assumere la ragazza ma finisce per discutere – ancora – con la sorellastra, molto irritata di non essere stata nemmeno interpellata.

Katie e Thorne vivono il loro idillio amoroso in Beautiful

Katie e Thorne si sono fidanzati e felici di questo nuovo passo verso una vita insieme, hanno iniziato a comunicare a tutti la lieta notizia. Brooke non è però per nulla contenta di quanto sta succedendo e pensa sia solo un escamotage per ottenere la custodia di Will. La Logan senior sta cercando in tutti i modi di proteggere l'autorità genitoriale di Bill ma purtroppo si sta scontrando con un nemico molto agguerrito: suo marito Ridge. Presto verrà a scoprire che il suo amato compagno è pronto a tutto per distruggere il suo rivale di sempre.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 26 luglio 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.