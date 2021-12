Beautiful Anticipazioni 23 dicembre 2021: Liam fa una scoperta sconvolgente sul conto di Thomas

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 23 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, Liam confessa a Finn di essere preoccupato per il comportamento di Thomas e decide di andare a trovarlo. Li farà una sconvolgente scoperta.

Beautiful Anticipazioni: Liam si confida con Finn

Liam, a casa di Steffy, nonostante le remore nei confronti di Finn, cerca di stabilire un dialogo. Lo Spencer è consapevole di dover fare uno sforzo per conquistare la fiducia del giovane, mossa necessaria per evitare che il nuovo compagno di Steffy si schieri dalla parte di Thomas. Ogni suo nemico rischia infatti di diventare un alleato per il folle Forrester e Liam non può permettere che lo stilista metta su un esercito contro di lui. E' per questo che nel dialogo con Finn azzarderà l'argomento "Thomas". Da parte del medico comunque non noterà alcuna resistenza a parlare del cognato, anzi, Finn si dichiarerà molto preoccupato...

Beautiful Anticipazioni: Finn mette in guardia Liam, lui è preoccupato!

Finn, alla luce di quanto appreso da Thomas, riguardo ad un inquietante manichino con le sembianze di Hope, sentirà di dover mettere in guardia Liam dalle ossessioni di Thomas nei confronti di sua moglie. Sarà Liam ad affrontare l'argomento, ma Finn confermerà di essere anche lui un po' preoccupato, non smaschererà il cognato raccontando della bambola, ma velatamente farà capire a Liam che i problemi psicologici e mentali di Thomas potrebbero non essere del tutto risolti. Poi aggiungerà di tenere a bada Hope ed evitare che la ragazza, seppur involontariamente, dia adito alle fantasie e i farneticamenti dello stilista. A quel punto Liam sarà davvero preoccupato, saprà di non potere frenare Hope, ormai convinta che il suo odio verso Thomas gli impedisca di vedere gli importanti miglioramenti del Forrester e si renderà conto di non avere prove per incastrarlo e dimostrare che è ancora ossessionato.

Liam scopre che Thomas ha trafugato il manichino col volto di Hope, nella Puntata di Beautiful del 23 dicembre 2021

Pronto a smascherare il suo folle rivale, Liam deciderà di andare a controllarlo. Si tratterà della mossa giusta, arrivato di fronte a casa di Thomas infatti, spiando dalla finestra, vedrà il manichino scomparso dalla Casa di Moda, quello con le sembianze di Hope. Liam, sconvolto decide di bussare alla porta di Thomas e affrontarlo. Come andrà a finire? Il Forrester da giorni ascolta la voce del manichino che gli sussurra all'orecchio di uccidere Liam!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.